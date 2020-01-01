أزمته مع النصر ومفاوضاته مع فنربخشه .. جوليانو يُوضح الحقائق
أثارت قضية المستحقات المالية للبرازيلي جوليانو لدى ناديه النصر السعودي جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الحديث عن طلبه فسخ عقده ومفاوضاته مع فنربخشه التركي.
صانع الألعاب المميز تحدث لصحيفة إيه سبور التركية مؤكدًا انتهاء أزمته مع النادي السعودي وحصوله على كافة مستحقاته المالية.
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إذ قال "لقد تلقيت 85% من مستحقاتي المالية ورواتبي من نادي النصر، وتم خصم 15% من الرواتب نتيجة أزمة فيروس كورونا. النادي لا يدين لي بشيء حاليًا، وبالتالي لن أفسخ عقدي".
وعن حقيقة مفاوضاته مع النادي التركي، قال جوليانو "لم أتحدث مع أي أحد من مسؤولي فنربخشه".
يُشار إلى أن جوليانو أحد العناصر المهمة جدًا في تشكيل النصر تحت قيادة مدربه روي فيتوريا، وقد لعب هذا الموسم 20 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع أربعة.
بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي يستعد حاليًا لمواجهة الهلال متصدر جدول الترتيب في أولى جولات البطولة عقب استئنافها، إذ سيخوضا ديربي الرياض على استاد الملك فهد الدولي يوم الخامس من أغسطس القادم.