بعد رفض جوميز، النصر يوجه أنظاره لجناح تورينو

النادي السعودي يُواصل التسوق في إيطاليا

كشفت عدة مصادر إيطالية عن توجيه إدارة النصرالسعودي أنظارها نحو ياجو فالكي جناح تورينو للتعاقد معه هذا الصيف، بعد رفض أليخاندرو جوميز نجم وقائد أتالانتا عرض النادي الضخم للانضمام لصفوفه.

النصر كان قد تقدم بعرض قيمته 15 مليون يورو لشراء جوميز مع منح اللاعب عقدًا لمدة ثلاثة مواسم مقابل 5 ملايين يورو سنويًا، لكن الأرجنتيني رفض الأمر مفضلًا الاستمرار مع أتالانتا الذي سيلعب الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا.

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عدة مصادر إيطالية أبرزها توتوميركاتو ويب أكدت أن النصر يستهدف التعاقد مع فالكي صاحب الـ30 عامًا والذي قضى الستة أشهر الأخيرة من الموسم الماضي معارًا لكالياري.

وأضافت أن ماركو جامباولو المدير الفني للتورو لا يضع اللاعب ضمن حساباته للموسم القادم، وهو ما يجعله رحيله عن الفريق سهل، رغم ارتباطه معه بعقد يمتد حتى صيف 2022، مع الإشارة إلى اهتمام بينيفيتنو بضمه.