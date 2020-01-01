بعد رفض طلبه، النصر يلجأ لحيلة ذكية لإدارة كل مبارياته بحكام أجانب

النصر يتحرك بعد رفض اتحاد الكرة السعودي طلبه

لم تقف إدارة النصر السعودي مكتوفة الأيدي أمام رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب النادي استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ لجأت لحيلة ذكية لتحقيق طلبها دون مخالفة القوانين واللوائح.

النصر بجميع مسؤوليه ورئيسه وجماهيره ومدربه روي فيتوريا كان قد اشتكى من أخطاء التحكيم السعودي خلال المباريات الثلاثة الأولى له في الدوري السعودي، والتي خسرها جميعًا، وخاصة أمام الشباب في الجولة الثالثة.

وقد أكد الرئيس صفوان السويكت نية النادي طلب استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته القادمة في البطولة، وأرسل طلبًا للاتحاد السعودي بهذا الشأن بالفعل لكن تم رفضه اليوم الجمعة بحجة أنه لا يتفق مع اللوائح التي تسمح لكل نادٍ باختيار 7 مباريات فقط لإدارتها بحكام أجانب.

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الإعلامي الرياضي علي العنزي كشف عن نية النصر مخاطبة جميع أندية الدوري السعودي ليطلب منهم استقدام حكام أجانب لمبارياتهم معه، على أن يتحمل النادي جميع التكاليف اللازمة.

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وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي خسر أول ثلاث مباريات له هذا الموسم بسقوطه أمام الفتح والتعاون والشباب، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم القادسية، وسيواجه الهلال في الجولة القادمة يوم 23 نوفمبر الجاري وقد طلب بالفعل حكام أجانب للمباراة بعدما امتنع الزعيم عن ذلك بحجة إمكانية تأجيل اللقاء.