النصر يبحث عن حل لإصابة عبد الفتاح عسيري في صربيا

اللاعب بعيد منذ فترة

أصبحت إصابة عبد الفتاح عسيري مصدر قلق كبير داخل أروقة نادي النصر السعودي، إذ لم يكد الجناح السعودي يعود للملاعب بعد فترة من الغياب إلا وعاودته الآن وابتعد مجددًا.

اللاعب المنضم للنصر هذا الموسم قادمًا من الأهلي تعرض لإصابة عضلية في عضلة الساق خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال آسيا خلال سبتمبر الماضي، وقد تعافي وعاد للعب أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكنه لم يستطع إكمال اللقاء حتى نهايته لشعوره بالآلام.

صحيفة الرياضية السعودية أكد أن إدارة العالمي بقيادة صفوان السويكت قررت إرسال اللاعب إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوزمانوفيتش لمحاولة إيجاد حل نهائي لتلك الإصابة التي تمنع الفريق من الاستفادة من أحد أفضل نجوم الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة.

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يُشار إلى أن النصر عانى من أزمة غياب العديد من لاعبيه عن انطلاقة الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، سواء للإصابات الرياضية أو بفيروس كورونا الجديد، وأبرزهم عبد الرزاق حمدالله ومايكون بيريرا.

وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي خسر أول ثلاث مباريات له هذا الموسم بسقوطه أمام الفتح والتعاون والشباب، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم القادسية، وسيواجه الهلال في الجولة القادمة يوم 23 نوفمبر الجاري.