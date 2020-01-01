قرار مفاجئ من إدارة النصر بشأن مفاوضات "مايكون"

عقد المدافع البرازيلي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، هل سيواصل رحلته مع حامل لقب الدوري السعودي أم يعود لناديه التركي؟

استطاعت إدارة نادي النصر السعودي حسم مستقبل المدرب روي فيتوريا والثنائي الأجنبي براد جونز وبيتروس خلال الأيام القليلة الماضية، لضمان الحفاظ على حالة الاستقرار الفني في الفريق قبل استئناف مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

إذ أفادت عدة مصادر صحفية أبرزها صحيفتي الشرق الأوسط والرياضية أن بطل الدوري السعودي للموسم الماضي نجح في تجديد عقد فيتوريا لموسمين قادمين، وكذلك تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي لموسمين وحارس المرمى الأسترالي لموسم واحد بعدما رفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم دون تجديد العقد.

الملف الأصعب الآن لدى إدارة النصر هو مفاوضات المدافع مايكون بيريرا الذي ستنتهي إعارته من جلطة سراي التركي في 30 يونيو الجاري.

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صحيفة الشرق الأوسط كشفت عن قرار مفاجئ فيما يخص المفاوضات مع النادي التركي حول تجديد الإعارة أو شراء اللاعب نهائيًا، إذ أفادت أن النصر انسحب من تلك المفاوضات لرفضه المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة من جلطة سراي للتخلي عن اللاعب.

وأضافت أن جلطة سراي لا يرغب في بقاء مايكون ضمن صفوفه لكنه رفض عرض النصر لضمه لرغبته الحصول على عرض أفضل ماليًا، وهو الأمر الذي رفضه النادي السعودي.

ويُعد المدافع صاحب الـ31 عامًا من العناصر الأساسية والبارزة في تشكيل النصر مع المدرب روي فيتوريا، وقد خاض معه 39 مباراة وساهم في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.

مايكون لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيًا مثاليًا في دفاع الفريق مع زميله عبد الله مادو.