وليد عبد الله يتفادى الجراحة ويغيب عن النصر فترة طويلة

اللاعب تعرض لإصابة قبل مباراة عفيف في كأس الملك

أظهرت الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها وليد عبد الله حارس مرمى النصر السعودي على موضع إصابته تجمع سوائل في الركبة اليُمنى بجانب إصابة الغضروف.

الخبر الجيد في نتائج الفحوصات كانت عدم حاجة حارس المرمى السعودي لتدخل جراحي كما توقع طبيب النصر قبل إجراء تلك الفحوصات.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن تلك الإصابة ستُبعد وليد عبد الله عن تدريبات النصر لمدة 4 أسابيع تقريبًا، ومن ثم سيحتاج فترة أخرى لتطبيق برنامج تأهيلي وبدني مكثف قبل العودة للمران الجماعي.

وكان وليد عبد الله قد تعرض لتلك الإصابة قبل مباراة فريقه أمام عفيف في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وأبعدته عن اللقاء بجانب مواجهة البكيرية في دور الـ32 والتي حسمها النصر لصالحه وصعد لثمن النهائي.

من جانب آخر، بات لاعب الوسط "عبد العزيز الجبرين" قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي والعودة لتدريبات الفريق الجماعية، ذلك بعد الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للنصر.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستُلعب الأسبوع القادم بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر حاليًا.

يُشار لأن النصر يتواجد حاليًا في صدارة جدول الدوري السعودي بجانب الهلال والأهلي ويمتلك كل منهم 20 نقطة، لكن الفريق الأزرق لعب مباراة أقل لانشغاله خلال إقامة الجولة العاشرة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز والتي حسمها لصالحه 2-0 وتُوج باللقب القاري.

لنصر كان قد هزم البكيرية يوم أمس في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل عبد الرزاق حمدالله وبيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط أهداف الفريق.

ومن المقرر أن يلعب النصر في دور الـ16 أمام ضمك، وستقام المباراة في مطلع يناير القادم.