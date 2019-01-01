النصر يستعيد الثنائي الدولي ويرصد مكافأة خاصة للفوز على الوحدة

مباراة صعبة أمام حامل لقب الدوري السعودي

استعاد النصر الثنائي الدولي نور الدين أمرابط وأحمد موسى بعد انتهائهم من مهامهم مع منتخبي بلادهم المغرب ونيجيريا، وقد انضم الثنائي لتدريبات الفريق استعداداته لمواجهة الوحدة يوم الأحد القادم ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وخاض اللاعبان مع منتخبي بلادهم مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون، إذ حققت نيجيريا الفوز على بنين 2-1 وليسوثو 4-2، فيما نجح المنتخب المغربي في الفوز على بوروندي 3-0 بعد التعادل السلبي المخيب مع موريتانيا.

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ويُعاني النصر من أزمة إصابات تضرب لاعبيه السعوديين، بعدما تأكد غياب الثلاثي عبد الله الخيبري وعبد الله مادو وعبد الرحمن عُبيد عن مواجهة الوحدة بعد تعرضهم للإصابة خلال تواجدهم في معسكر المنتخب السعودي الذي واجه أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وباراجواي وديًا.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب روي فيتوريا سيعتمد على مختار علي أو عبد الرحمن الدوسري بجانب بيتروس لتعويض غياب الخيبري، فيما سيلعب عمر هوساوي بدلًا من مادو في الدفاع بجانب مايكون بيريرا، وأخيرًا من المتوقع أن يتواجد عوض خميس بدلًا من عبيد في التشكيل الأساسي أمام الوحدة.

من جانب آخر، صرفت إدارة النصر مكافأة الفوز على الفيصلي للاعبين الذين شاركوا في اللقاء بواقع 25 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وقد رصدت مكافأة خاصة للاعبين حال الفوز على الوحدة يوم الأحد.

يُشار لأن النصر يتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بجانب الهلال، ويمتلك كل فريق 20 نقطة من 9 مباريات.