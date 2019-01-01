غياب غير مقلق لسلطان الغنام عن تدريبات النصر

النصر يستعد لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

غاب سلطان الغنام عن تدريبات فريقه النصر السعودي الجماعية استعدادًا لمواجهة التعاون في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

ولم يتواجد الظهير الأيمن في مران الأمس فيما انضم زميليه فراس البريكان ويحيى الشهري بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة كأس خليجي 24 التي اختتمت في قطر الأسبوع الماضي.

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وأفادت المصادر الصحفية المتابعة للتدريبات أن غياب الغنام جاء بسبب شعوره بالإرهاق، وقد اكتفى بالتواجد في العيادة الطبية للنصر.

وأكد الجهاز الطبي للفريق عدم معاناة اللاعب من أي إصابة وأن الأمر مجرد إرهاق لن يحرمه اللعب أمام التعاون يوم الخميس القادم، إذ سيكون جاهزًا ومتاحًا للمدرب روي فيتوريا.

يُشار لأن النصر يتواجد حاليًا في صدارة جدول الدوري السعودي بجانب الهلال والأهلي ويمتلك كل منهم 20 نقطة، لكن الفريق الأزرق لعب مباراة أقل لانشغاله خلال إقامة الجولة العاشرة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز والتي حسمها لصالحه 2-0 وتُوج باللقب القاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي أنهى بطولة كأس الخليج العربي 24 في المركز الثاني بعدما خسر المباراة النهائية أمام البحرين بهدف دون رد، وكان قد حقق انتصارين على البحرين وعُمان في دور المجموعات فيما خسر أمام الكويت، ونجح في نصف النهائي في إقصاء منتخب قطر منظم البطولة.