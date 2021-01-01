الكشف عن تفاصيل العرض القطري لأمرابط، وموقف اللاعب منه

عقد المغربي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تلقي نور الدين أمرابط نجم النصر عرضًا ضخمًا من نادي الوكرة القطري للعب في صفوفه بدءًا من الموسم القادم، وعقب نهاية عقده مع ناديه.

المغربي صاحب الـ33 عامًا انضم للفريق السعودي صيف 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي مقابل 8.5 مليون يورو، ويُعد أحد أبرز نجوم الفريق منذ ذلك الوقت وقد ساهم في تتويجه بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وينتهي عقد أمرابط مع النصر بنهاية يونيو القادم، ولم يُجدد حتى الآن، خاصة في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، إذ لعب 20 مباراة في الدوري السعودي لم يُسجل خلالهم سوى 3 أهداف ولم يصنع سوى هدف واحد.

الرياضية أوضحت أن الوكرة عرض على أمرابط حصوله على مليوني دولار سنويًا دون مقدم عقد، وأضافت أن اللاعب مازال يُفكر ويُفضل التريث انتظارًا لموقف ناديه من تجديد العقد.

اللاعب وحسب الرياضية لا يُمانع البقاء في النصر وتجديد العقد لموسم جديد، ولذا لا يريد حسم مستقبله الآن انتظارًا لما سيحدث في الفترة القادمة، خاصة أنه يمتلك عروضًا أخرى من الإمارات.

يُشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، ومن المتوقع أن تجري انتخابات جديدة ويُعلن الرئيس الجديد في الأول من إبريل القادم.