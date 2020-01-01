فيتوريا يُطيح بأحمد موسى من تشكيل النصر ويُحدد بديله

النصر يستعد لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تغييرات ينوي روي فيتوريا القيام بها على التشكيل الأساسي لفريق النصر خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأوضحت الرياضية أن المدرب البرتغالي ينوي الإطاحة بالمهاجم النيجيري أحمد موسى من التشكيل الأساسي خلال مباراة الأربعاء وتعويضه بالجناح خالد الغنام، إذ يُفضل فيتوريا الاحتفاظ بموسى كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

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وسيعود عبد الرزاق حمدالله لقيادة هجوم النصر خلال اللقاء بعد اعتذاره للجهاز الفني على غيابه دون إذن عن التدريبات وهو ما أدى لاستبعاده من مباراة الفيصلي التي خسرها الفريق بنتيجة 3-2 ووسعت الفارق مع الهلال في الصدارة إلى 8 نقاط.

وأضافت الرياضية أن فيتوريا ينوي استخدام يحيى الشهري في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم المغربي فيما سيلعب البرازيلي جوليانو ضمن ثنائي الوسط خلف ثلاثي الوسط المهاجم.

ومن المتوقع أن يُعلن فيتوريا عن التشكيل الأساسي للمباراة خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده اليوم وقبل ساعات من مواجهة الرائد.