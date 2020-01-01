فيتوريا: نعرف التعاون جيدًا، لكنها مباراة مختلفة وستحسم بتفاصيل صغيرة

مدرب النصر تحدث قبل مباراة دوري الأبطال أمام التعاون

أكد روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي على صعوبة لقاء دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام التعاون، موضحًا أنه سيكون لقاءً مختلفًا تمامًا عن مباريات الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

النصر كان قد ضمن تأهله رسميًا منذ الجولة الرابعة لدور المجموعات فيما لم يحسمه التعاون سوى في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة السادسة أمام الدحيل القطري، وسيلعب الفريقان مساء غدٍ الأحد في ثمن النهائي.

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المدرب البرتغالي بدأ حديثه بالإشادة بالتعاون وتأهله من مجموعة صعبة وجيدة، مضيفًا "ندرك أن المباراة ستكون صعبة لأنها أمام خصم قوي وصعب ونجح في التأهل من مجموعة جيدة، لا نفكر سوى بالمباراة والإعداد لها جيدًا".

"لعبنا مع التعاون كثيرًا ونعرفهم جيدًا، لكن اللعب في دوري أبطال آسيا مختلف عنه في الدوري السعودي، المواجهة ستكون لقاءً واحدًا فقط مما يعني أن الجميع يرغب بتقديم أفضل ما لديه لضمان الفوز والتأهل لدور الـ8، وهذا يجعلها مباراة صعبة جدًا، ونحن نعلم ذلك".

"مثل تلك المباريات تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والاستعداد جيدًا والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة لأنها حاسمة جدًا، المباراة مختلفة تمامًا عن الدوري السعودي لأنها ستجمع فريقين لديهما فرصة واحدة فقط للفوز ولا مجال أبدًا للتعويض".