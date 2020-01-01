النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر 0 × 0 التعاون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

7’ انطلاقة من عبدالرزاق حمدالله من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه مدالله العليان وابعدها إلى رمية تماس

6’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

5’ تسديدة قوية من بيتروس ماتيوس من خارج المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

4’ محاولة التوغل من سلطان الغنام من الجهة اليمني لكن ابعدها دفاع التعاون إلى رمية تماس

3’ انطلاقة من حمدالله من الجهة اليسري ومحاولة التسديد لكن خروج رائع من الحارس كاسيو دوس وابعدها من أمامه

2’ انطلاقة من سيدريك أميسي من خارج المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه سلطان الغنام وابعدها بنجاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / عبدالمجيد السواط / ياسين برناوي / فهد رشيد الحمد / أحمد عسيري / حسين شيعان / ناصر الدعجاني / ربيع السفياني / محمد محسن خرزان / منصور المولد

التعاون: يبدأ المدرب عبدالله عسيري بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من كاسيو دوس أنجوس / مدالله العليان / طلال العبسي / ريكاردو ماتشادو / نيلدو بيترولينا / ساندرو مانويل / ريان الموسي / فهد عائض الرشيدي / هيلدون ألميدا / سيدريك أميسي / لياندري تاوامبا

البدلاء / يحيي الشهري / زيد البواردي / خالد عبدالعزيز الغوينم / عبدالعزيز الجبرين / عبدالفتاح آدم / نايف ألماس / عبدالرحمن الدوسري / حمد آل منصور / فهد محمد الجميعة

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / أحمد موسي / جوليانو فيكتور / نور الدين أمرابط / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن العالمي يعيش حالة مميزة للغاية هذا الموسم، ولن يقبل جمهوره سوى بالعودة من جدة باللقب الأول، ليكون بمثابة المحفز للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري وبالتبعية المحافظة على اللقب الغالي لعام ثانٍ على التوالي.

التعاون كان المفاجأة السارة للكرة السعودية العام الماضي وحقق الكأس بعدما سحق الهلال في نصف النهائي بخماسية ثم انتصر على الاتحاد في النهائي، فعادته هي إرهاق الكبار مما يُرجح مباراة صعبة للغاية على كتيبة المدرب روي فيتوريا.

وسيتطلع النصر إلى تحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم، عندما يلتقي مع التعاون في كأس السوبر السعودي، في مباراة من المقرر لها أن تكون يوم السبت الموافق 4 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأول 1441 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

استمر النصر في نتائجه المميزة هذا الموسم، وحقق فوزًا كبيرًا على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./