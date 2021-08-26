النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة
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النصر 0 × 0 التعاون
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - التعاون
|الخميس 26 أغسطس 2021،
18 محرم 1443
|شاهد
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|مرسول بارك
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15' فرصة جديدة للنصر تذهب بسبب البطء، تمريرة من حمدالله إلى تاليسكا كادت أن تنتج انفراد لولا تأخر الأخير في السيطرة على الكرة.
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10' انفراد لعبد الرزاق حمدالله لكنه يتأخر في تحويل الكرة إلى الشباك ليتصدى مدافع التعاون وينقذ الكرة قبل التسديدة.. خطيرة للنصر.
6' الفرصة الأولى الخطيرة للتعاون عبر توامبا من داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية ولكن وليد عبد الله يتألق ويحافظ على التعادل السلبي.
الآن تنطلق المباراة!
دقائق وتنطلق مجريات الشوط الأول
تشكيل النصر
تشكيل التعاون
فيما تعادل التعاون مع الحزم بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المعتاد أن يكون سكري القصيم دائمًا ندًا عنيدًا للغاية أمام الكبار، مما يبشر بمباراة ممتعة أمام العالمي.
وفشل النصر رغم البداية الجيدة أمام ضمك في الاستمرار بنفس الشاكلة، إذ تلقى هزيمة غير متوقعة من الفيصلي بهدفين لهدف أثارت غضب الجماهير.
أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والتعاون.