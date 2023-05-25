النصر أو الأهلي؟ .. عروض مغرية إلى نجم البرازيل رغم "التنمر الجماهيري ضده"

تعرض إلى حملة تنمر عنيفة من جماهير النصر والأهلي

عاد اسم أحد النجوم العالميين، للارتباط بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين مجددًا؛ قبل انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024.

الدوري السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وأعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، تتنافس أندية سعودية وأوروبية؛ على التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان، جناح نادي فولهام الإنجليزي.

وكشف رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن عدم توصل ويليان، إلى أي اتفاق مع فولهام، على تجديد عقده، على الرغم من رغبة النادي الإنجليزي، في الإبقاء عليه.

ويليان البالغ من العمر 34 سنة، ارتبط اسمه في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى النصر أو الأهلي، ووقتها تعرض لسخرية جماهير الناديين؛ خاصة مع الصور التي أظهرت زيادة وزنه.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، مثّل عملاقي إنجلترا تشيلسي وآرسنال، بالإضافة إلى نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وعديد الفرق المحلية في بلاده.