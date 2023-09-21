النصر الأقرب .. نجم ليفربول أعطى موافقته للانتقال إلى دوري روشن السعودي

صفقة ضخمة في الطريق إلى الملاعب السعودية

SHAHID

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا، إلا أن "كواليس" مفاوضات الأندية السعودية، مع أكبر نجوم العالم، لا تزال تظهر أمام وسائل الإعلام.

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السعودية تعاقدت مع نجوم عالميين كبار، في الصيف الحالي؛ أمثال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن أن نادي سعودي كبير، كان قريبًا جدًا، من التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، من العملاق الإنجليزي ليفربول، خلال صيف العام الحالي.

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وأشار الرشيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن بيكر، وافق على الانتقال إلى دوري روشن السعودي وقتها؛ حيث اشترط الحصول على راتب يُقدر بـ28 مليون يورو، بخلاف قيمة شراء عقده من الفريق الإنجليزي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، عودة السعودية إلى "خيار" الحارس البرازيلي مجددًا، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024؛ بعد رفض ليفربول، التخلي عنه في الصيف الحالي.

ويبدو أن نادي النصر، هو المقصود من هذا الخبر؛ خاصة مع امتلاك الثلاثي الكبير الآخر في السعودية "الهلال والاتحاد والأهلي"، المغربي ياسين بونو والبرازيلي مارسيلو جروهي والسنغالي إدوارد ميندي، على التوالي، في مركز حراسة المرمى.

SHAHID