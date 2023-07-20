النصر أم الاتحاد؟ نجم روما ينهي الجدل ويحسم القرار الصعب

رد على العروض الضخمة من النصر والاتحاد!

حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، قراره النهائي من عرضي النصر والاتحاد؛ لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر تعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، بينما ضم الاتحاد، متوسط الميدان السعودي سلطان الفرحان، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "توتو ميركاتو"، رفض النجم الإيطالي لورينزو بيليجريني، صانع ألعاب نادي روما، الانتقال إلى النصر أو الاتحاد.

وكشفت الصحيفة، عن تمسك بيليجريني، بالبقاء في صفوف فريق العاصمة الإيطالية؛ لرغبته في المشاركة بالبطولات الأوروبية، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشارت إلى أن اللاعب يريد أيضًا، ضمان جاهزيته الفنية والبدنية بنسبة 100%؛ من أجل التواجد في قائمة منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، حال التأهل.

جدير بالذكر أن بيليجريني البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، منذ صيف 2017؛ مسجلًا 43 هدفًا وصانعًا 51 آخرين، خلال 241 مباراة رسمية.