"السومة والعويس يقتربان من النصر، والأهلي هو المستفيد"

الأخبار حول الصفقة المنتظرة تزداد يوميًا

تزداد يوميًا الأخبار حول الصفقة الكبرى المنتظرة بين النصر والأهلي، إذ تم الحديث منذ عدة أيام عن تخطيط الناديين لإبرام صفقة تبادلية بينهما خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي، واليوم تم الكشف عن الأسماء.

النصر أتم صفقة واحدة في الميركاتو الصيفي بتعاقده مع أندرسون تاليسكا، فيما اقترب الأهلي من ضم محمد المجرشي مهاجم الفتح، ويرتبط الناديان بعدد من الأسماء لدعم صفوفهما بأمل العودة إلى المنافسة في الموسم الجديد بعد نتائجهما المخيبة في موسم 2020-2021.

الصحفي نايف الروقي أكد أن النصر بات قريبًا من التعاقد مع ثنائي الأهلي، المهاجم عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس، فيما لم يكشف عن لاعبي العالمي الذين سينتقلون للفريق الجداوي.

وأوضح الروقي أن الصفقة ستكون مفيدة أكثر للنادي الأهلي، خاصة في ظل رغبة الإدارة في تجديد دمائه بعد الموسم المخيب جدًا للآمال الذي حظي به الفريق محليًا وقاريًا في 2020-2021.

#خبر #النصر يُعد العدة لضم ثنائي #الاهلي المهاجم الهداف عمر السومة والحارس الدولي محمد عويس.

الصفقة فيها فوائد لـ #الاهلي أكثر من #النصر في ظل حاجة الأهلي للتجديد. #روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@NAIFALROQE) June 7, 2021

السومة عاش موسمًا صعبًا في الدوري السعودي، إذ لم يُحرز سوى 12 هدفًا، ولم يُقدم العويس كذلك الأداء المتوقع وحملته الجماهير مسؤولية خسارة العديد من النقاط لأخطائه الكبيرة.

وقد فتح اللاعبان النار على نفسيهما حين تحدثا عقب الخسارة أمام الشباب 3-0 وانتقدا الإدارة الأهلاوية واتهاماها بعدم إعداد الفريق جيدًا للمنافسة على لقب الدوري السعودي، إذ قالا "الدوري يحتاج إلى مهر، والأهلي لم يُقدم مهر الدوري".