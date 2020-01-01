الخيبري والمنصور يعودان لتدريبات النصر الجماعية استعدادًا للأهلي

أخبار جيدة للمدرب فيتوريا

استأنف النصر تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بعد حصول اللاعبين على راحة يوم أمس بقرار المدير الفني روي فيتوريا عقب الفوز على الحزم يوم السبت الماضي بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وشهد المران عودة الثنائي حمد المنصور وعبد الله الخيبري بعد غيابهما مؤخرًا للإصابة، فيما واصل عبد الله مادو برنامجه التأهيلي المعد له بواسطة طبيب النادي تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية والمباريات بعد غياب زاد عن الشهر بسبب مشاكل في الركبة.

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وبدأ المران باجتماع المدرب فيتوريا مع لاعبيه أوضح لهم خلاله ملاحظاته على المباراة السابقة، ومن ثم أجرى اللاعبون بعض التدريبات البدنية ومن ثم طبقوا بعض الأفكار التكتيكية.

ويستعد النصر للعب ضد الأهلي مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، ويهدف لتحقيق انتصار يكفل له مواصلة مطاردة الهلال في صدارة جدول الترتيب، إذ يبتعد عنه الفريق الأزرق بفارق 3 نقاط.