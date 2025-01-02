ميلان يُواجه يوفنتوس في نصف نهائي السوبر الإيطالي

توجه سيرجي كونسيساو، المدير الفني للميلان، بالشكر إلى السعودية لحُسن الاستقبال والضيافة، كما كشف عن علاقته مع نجم النصر أوتافيو، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي يوم غدٍ الجمعة.

كأس السوبر الإيطالي سيُفتتح اليوم بمواجهة إنتر مع أتالانتا على ملعب الأول بارك بالرياض، والفائز سيلعب ضد المتأهل من مباراة الغد بين ميلان ويوفنتوس، وذلك في النهائي يوم الإثنين القادم.

مواجهة يوفنتوس ستكون الأولى للمدرب البرتغالي وستحمل لحظة عاطفية نادرة في كرة القدم، إذ سيُواجه نجله، فرانشيسكو، الذي يلعب مع السيدة العجوز.

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المدرب الذي سبق له اللعب في إيطاليا مع إنتر ولاتسيو وبارما قلل من تلك المواجهة، قائلًا "وجود نجلي في الفريق المنافس لن يؤثر علي أبدًا، سأسعى للفوز كما أفعل دومًا، لا مكان للمشاعر في كرة القدم".

تابع، كما نقلت صحيفة الرياضية السعودية "تم استقبالنا بطريقة جميلة للغاية، الجميع قدم عملًا رائعًا، ولم ينقصنا أي شيء، وأشكر السعودية عليه، وعلى الاستضافة".

وأتم قائلًا عن نجم النصر "أوتافيو كان يلعب معي في بورتو، ولعب معي لثمانية أعوام ، هو بمثابة ابن لي، تلقى الكثير من الضربات مني، لكنه مثل ابني العزيز".