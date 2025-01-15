"كواليس الخلاف ودور الجمعان" .. حل أزمة النصر مع أندرسون تاليسكا والكشف عن قيمة انتقاله المرتقب إلى فنربخشه!

اللاعب يملك أرقامًا شخصية جيدة مع النصر؛ لكنه فشل على المستوى الجماعي..

يبدو أن أيام بل ساعات النجم أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باتت معدودة للغاية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

صور انتشرت في الساعات القليلة الماضية؛ أظهرت تاليسكا في اجتماع مع مسؤولي نادي فنربخشه، بأحد مطاعم العاصمة السعودية "الرياض"؛ للاتفاق على تفاصيل عقده مع الفريق الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الأربعاء، اتفاق إدارة نادي النصر مع نظيرتها في فنربخشه، على بيع المدة المتبقية من عقد النجم البرازيلي؛ حيث هُناك تفاصيل بسيطة للغاية قبل الإعلان الرسمي.

GOAL

الصحيفة كشفت عن أن هذه "الانفراجة" في مستقبل تاليسكا، جاءت بعد أسابيع من الشد والجذب بين اللاعب والنصر؛ حيث اتخذ الرئيس التنفيذي السابق للنادي جويدو فينجا، قرار بيع النجم البرازيلي من تلقاء نفسه، ودون العودة إليه.

وأوضحت الصحيفة أن تصرف فينجا، أثار غضب أندرسون تاليسكا؛ الذي اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026، للموافقة على الرحيل من صفوف الفريق النصراوي.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي أن رحيل تاليسكا إلى فنربخشه، سيكون "بيعًا نهائيًا" وليس إعارة؛ مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ18 مليون دولار.

وفجّر العصيمي مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عندما أشار إلى أن رحيل تاليسكا جاء بطلب من اللاعب نفسه؛ بعدما علم أنه خرج من حسابات ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.