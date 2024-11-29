فنربخشه يحسمها رسميًا .. حقيقة التعاقد مع أندرسون تاليسكا من النصر في الشتوية

تاليسكا أحد أفضل الأجانب "رقميًا" في تاريخ النصر..

كشف أكون إليكالي، نائب رئيس فنربخشه التركي، عن موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم فريق النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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اسم تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط منذ عدة أسابيع بـ"الانتقال" إلى نادي فنربخشه؛ خاصة مع رغبة الإدارة النصراوية، في "الإحلال والتجديد" بصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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إليكالي اعترف في تصريحات نقلتها شبكة "X Sports" التركية، مساء اليوم الجمعة، بأن مجلس إدارة نادي فنربخشه يريد "التعاقد" مع تاليسكا، بالفعل.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد نائب الرئيس أن هُناك "عقبة كبيرة" تعرقل انتقال النجم البرازيلي إلى النادي التركي، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ وهي قيمة الصفقة.

وأشار إليكالي إلى أن صفقة تاليسكا؛ ستكلف خزينة فنربخشه 11 مليون يورو، قيمة "راتب اللاعب" في الموسم الرياضي الواحد؛ بالإضافة إلى المبلغ الذي سيحصل عليه النصر، لشراء المدة المتبقية في العقد.

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وأوضح أكون إليكالي أن نادي فنربخشه، إذا استطاع حل هذه "العقبة الكبيرة"؛ فسيذهب للتعاقد مع أندرسون تاليسكا من الفريق النصراوي، على الفور.

ويرتبط تاليسكا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث كان قد جدد عقده بشكل رسمي، في وقتٍ سابق.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 77 هدفًا في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق الأول.