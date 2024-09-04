"القانون" يحسم صفقة أدريان رابيو .. والنصر يستقر على قراره النهائي بشأن بيع لاعبيه!

تعرف على موقف النصر من بيع لاعبيه!

على الرغم من أن فترة الانتقالات الصيفية 2024 قد انتهت، إلا أن اسم النصر ارتبط بالصفقات، سواء التي سيتم التعاقد معها، أو حتى أسماء لاعبين قد يرحلون!

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وانتشر خبر خلال الساعات الماضية، يؤكد على أن النصر يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

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وأكد القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن النصر لن يستطيع تسجيل لاعب أجنبي جديد، إلا بتوفر خانة شاغرة، بحيث يكون توفرها قبل أو مع إقفال فترة التسجيل وليس بعد إقفالها؛ في إشارة إلى عدم إمكانية إتمام صفقة رابيو.

ومن جانبه، كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على "إكس" عن أنه لا يوجد نية داخل النصر لبيع عقد أي لاعب أجنبي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "لا يوجد أي نية داخل النصر للتعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو"، لينفي هو الآخر كل ما تردد بخصوص رغبة العالمي في التعاقد مع نجم يوفنتوس.