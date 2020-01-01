أخبار النصر اليوم | حكم القمة أمام الأهلي، وعودة الغنام

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر والأهلي .. بالأرقام

لعب النصر والأهلي 24 مباراة في دوري المحترفين السعودي فاز الفريق الجداوي في 8 مباريات فيما تفوق العالمي في 7 وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

التاريخ الحديث يقف مع النصر، إذ لم يتعرض سوى لخسارة واحدة في آخر 9 مباريات جمعته بالأهلي، وقد فاز في 4 وتعادل في مثلهم.

المزيد من الفرق

الخضير يقود مباراة النصر والأهلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي وعلى رأسها قمة النصر والأهلي في الرياض.

وسيقود المباراة الحكم تركي الخضير ويُساعده بدر الشمراني ومحمد العبكري، فيما سيتواجد محمد البريدي كحكم رابع، وسيُدير غرفة تقنية الفيديو الحكم محمد الهويش ويُساعده خلف الشمري.

النصر يستعيد الغنام أمام الأهلي

أصبح خالد الغنام جاهزًا لخوض مباراة النصر أمام الأهلي مساء اليوم في الدوري السعودي، بعدما أظهر جاهزية كبيرة في التدريبات مساء أمس الجمعة.

المران شهد كذلك أداءً قويًا من جونزالو مارتينيز، كما خصص المدرب روي فيتوريا جزءًا كبيرًا منه للاعب الوسط سامي النجعي في إشارة للاعتماد عليه خلال اللقاء.

ثلاثة حلول .. كيف يُعوض الأهلي غياب عمر السومة أمام النصر؟