النجم الساحلي يعلن التعاقد مع سليماني كوليبالي 4 سنوات

كوليبالي يوقع للنجم الساحلي التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع المهاجم الإيفواري، سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، لمدة 4 سنوات مقبلة.

كوليبالي كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل هروبه، واتهامه إدارة ناديه وزملاءه بمعاملته بعنصرية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الساحلي تعاقد مع كوليبالي لمدة 4 أعوام مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المهاجم الإيفوارلي هو أول صفقات النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.

النجم الساحلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 48 نقطة، خلف الترجي صاحب المركز الأول بفارق 5 نقاط.

النجم الساحلي توج بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، على حساب فريق الهلال السعودي.