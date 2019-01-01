النجم الساحلي يخاطب الأهلي بسبب كوليبالي

إدارة الفريق التونسي تريد تسوية أزمة كوليبالي مع الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسلت إدارة النجم الساحلي التونسي، خطاباً رسمياً للأهلي المصري، لتسوية أزمة مهاجم الفريق التونسي سليماني كوليبالي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجم، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بياناً أكدت فيه إلى رغبتها في تسوية أزمة مهاجم الأهلي السابق.

ولم يشر البيان القصير الذي تم نشره، إلى كيفية التسوية التي يريدها النجم، مع الأهلي لحل أزمة المهاجم الإيفواري.

وبدأت أزمة الأهلي مع المهاجم صاحب الـ 24 عاماً، بعد هروبه بشكل مفاجئ في منتصف موسم 2016/17، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية.

وقدم الأهلي شكوى في اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليقرر تغريمه بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وفي أغسطس 2018، أعلن نادي بارتيك ثيسل الاسكتلندي تعاقده مع كوليبالي، ولكنه لم يشارك إلا في أربع مباريات فقط ليرحل بعد ذلك.

جدير بالذكر أن النجم الساحلي تعاقد مع كوليبالي منذ فترة ولكنه لم يشارك بسبب الإصابة.