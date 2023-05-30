النجم الإسباني المفضل .. إشارة من دي ماريا قد تعني انتقاله إلى برشلونة

هل يلعب مع ميسي بفريق واحد الموسم القادم؟

كشف الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن لاعبه الإسباني المفضل، مما تسبب في تفسير الأمر على أنه إشارة إلى انتقاله لصفوف برشلونة هذا الصيف.

صاحب الـ35 سنة أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، ليرتبط بالعديد من الأندية الأخرى مثل برشلونة والنصر والاتحاد والهلال، وتصريح الأخير يشير إلى ترحيبه للعب بالنادي الكتالوني.

وعندما تم سؤال دي ماريا عن لاعبه الإسباني المفضل قال لموقع "The Residency" البريطانية:"لاعبي المفضل هو تشافي هيرنانديز بكل تأكيد".

وكان دي ماريا قد تم عرضه على برشلونة العام الماضي، ولكن تشافي رفض هذه الفكرة بسبب تقدم اللاعب في السن، وقرر التعاقد مع البرازيلي رافينيا بدلًا منه.

ولكن الأمور تبدو مختلفة الآن بسبب الأنباء المنتشرة حول رغبة تشافي في الاستعانة بخدمات النجم الأرجنتيني، ليجاور زميله ليونيل ميسي المُحتمل عودته إلى كامب نو هو الآخر.

يذكر أن النجم المخضرم لعب لمدة موسم واحد فقط مع يوفنتوس، ونجح في تسجيل 8 أهداف وقام بصناعة 7 في 39 مباراة بكل البطولات.