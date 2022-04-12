النجمة الثالثة تنادي "الديوك" .. فرنسا نحو إنجاز البرازيل وإيطاليا وكسر لعنة حامل لقب كأس العالم

منتخب فرنسا يسير بخطى واثقة في حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2022.

إيمان بالذات والقدرات، وامتلاك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا وعلى رأسهم كيليان مبابي، ربما يكون ذلك كافيًا ليواصل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم 2022.

مباراة تلو الأخرى، يثبت منتخب فرنسا أنه لن يكون لقمة سائغة في مونديال قطر، وذلك رغم الغيابات العديدة التي ضربت صفوف "الديوك" قبل وأثناء كأس العالم 2022، وأن حلم التتويج الثاني على التوالي مشروع وقائم بالفعل.

منتخب فرنسا حجز بالفعل مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2022، بعدما تمكن من إقصاء منتخب بولندا العنيد، محققًا الفوز بنتيجة 3-1، في مباراة كان بطلها كيليان مبابي الذي سجل هدفين وصنع هدفًا سجله أوليفييه جيرو، جعله الهداف التاريخي لمنتخب "الديوك" برصيد 52 هدفًا.

منتخب فرنسا يكسر لعنة حامل اللقب

فريق المدرب ديدييه ديشان كسر لعنة الخروج المبكر لحامل لقب كأس العالم من البطولة التالية، ويسير بثقة شديدة نحو الاستمرار حتى أبعد نقطة ممكنة.

تلك اللعنة التي أصابت آخر ثلاثة منتخبات حملت لقب كأس العالم، وخرجت مبكرًا من دور المجموعات.

البداية جاءت من منتخب إيطاليا بطل مونديال 2006، والذي ودع منافسات كأس العالم 2010 من دور المجموعات بعدما تذيل مجموعته التي ضمت نيوزيلندا وباراجواي وسلوفاكيا.

منتخب إسبانيا، بطل مونديال 2010، كان هو الآخر ضحية لتلك اللعنة، حيث ودع منافسات كأس العالم 2014 من الدور الأول، حينما لعب في مجموعة ضمت هولندا، وأستراليا، وتشيلي.

آخر المنتخبات التي وقعت ضحية لتلك اللعنة كان منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، الذي ودع هو الآخر مونديال 2018 من دور المجموعات، من مجموعته التي ضمت السويد، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

عين على إنجاز إيطاليا والبرازيل

مع التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، يطمح منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم في مناسبتين، إلى تكرار إنجاز تاريخي في المونديال، حققه منتخبا إيطاليا والبرازيل على الترتيب.

ذلك الإنجاز يتمثل في تحقيق لقب كأس العالم في بطولتين متتاليتين، وهو ما حققه منتخب إيطاليا في بطولتي 1934 و1938، عندما أصبح "الأتزوري" أول منتخب في تاريخ المونديال يحافظ على لقبه في البطولة.

ثم سار منتخب البرازيل على الدرب، عندما حقق لقبين متتاليين في كأس العالم، وتحديدًا في نسختي 1958 و1962.

مبابي 9⃣ أهداف في 11 مباراة



ميسي 9⃣ أهداف في 23 مباراة



كيليان مبابي 🇫🇷 يعادل رقم ليونيل ميسي 🇦🇷 بعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم 🏆#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9XTSafWiLD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2022

منتخب إيطاليا، الغائب عن مونديال قطر، حقق لقب كأس العالم في أربع مناسبات، محتلًا المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقًا للمونديال مع منتخب ألمانيا.

أما منتخب البرازيل، فيغرد في صدارة أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس العالم، بعدما حقق اللقب في خمس مناسبات.

وإذا ما فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2022، سينفرد بالمركز الرابع كأكثر فريق تحقيقًا لكأس العالم برصيد ثلاثة ألقاب، ليبتعد عن الأرجنتين وأوروجواي اللذين حقق كل منهما لقبين هو الآخر.