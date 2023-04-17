توقعات الذكاء الاصطناعي ربما تمنح الأمل للجماهير القلقة

واصل آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج" نزيف النقاط آخر مباراتين له بالبطولة؛ لكن رغم تقلُص الفارق بينه وبطل الموسم الماضي مانشستر سيتي إلا أن الذكاء الاصطناعي ما زال يتوقع تتويج المدفعجية باللقب.

وخسر آرسنال 4 نقاط آخر جولتين من تعادله 2-2 مع ليفربول ثم وست هام بعدما كان متقدمًا بهدفين دون رد.

ومازال يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن بطل الموسم السابق، مانشستر سيتي، الذي لعب لقاء أقل.

لكن رغم الحديث عن أفضلية مانشستر سيتي للفوز باللقب فإن موقع Legal Sportsbooks يقول إن الذكاء الاصطناعي ما زال في صف آرسنال بل يقول إن الدوري سيُحسم بفارق نقطة للفريق اللندني.

ووفقًا للتوقعات فإن آرسنال سينهي الموسم في المركز الأول برصيد 90 نقطة إذ سيفوز في 5 مباريات ويخسر واحدة ويتعادل أخرى في المباريات السبع المتبقية للفريق، بينما سيفوز السيتي بست مباريات ويتعادل في واحدة ويخسر أخرى ليحتل المركز الثاني برصيد 89 نقطة.

وتوقع الذكاء الاصطناعي أن يتأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل لدوري الأبطال ويلعب توتنهام وبرايتون في الدوري الأوروبي، ويشارك أستون فيلا في دوري المؤتمر.