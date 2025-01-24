"النازيون الجدد وهكذا تنتشر الفاشية في إسبانيا".. ألتراس ريال مدريد يثير الجدل!

الجمهور الذي لا يدخل الملاعب عادة لا يكف عن إحداث الشغب

من المعروف أن جمهور ريال مدريد الشهير "ألتراس سور" الممنوع لأوقات طويلة من دخول ملاعب مباريات فريقه، هو واحد من أكثر جماهير أوروبا تعصبًا.

"ألتراس سور" ليسوا متعصبين فقط لريال مدريد، بل لأفكارهم التي تتخذ ملامح أخرى غير رياضية، ومن هذا ما حصل خارج أسوار البرنابيو ليلة الأربعاء.

كانت هذه الليلة موعدًا لاستضافة ريال مدريد ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا، مباراة انتهت بفوز النادي الملكي 5-1.

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ظهرت مقاطع فيديو لأفراد من "ألتراس سور" خارج الملعب، وهم يؤدون الإشارات النازية، ما جعل البعض يطلق عليهم "النازيين الجدد".

الإشارات النازية والهتافات كذلك، كل ذلك دفع الكاتب الإسباني فونسي لوايزا إلى كتابة عبارة "هكذا تنتشر الفاشية في إسبانيا" عبر حسابه على "إكس".