النادي يموت .. كارثة محققة تجعل شالكه مُهددًا بالاختفاء إلى الأبد!

الحلول محدودة للغاية

يعيش نادي شالكه الألماني حالة من الضياع والانحدار، جعلته مهددًا بالإفلاس والانتهاء تمامًا بسبب ما يمر به حاليًا من الناحية الرياضية.

الفريق هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ولا توجد أي مؤشرات من قريب أو من بعيد حول عودته إلى الأضواء من جديد بسبب وضعه الحالي والنتائج السيئة التي يُعاني منها.

ويحتل شالكه المركز الخامس عشر بجدول الدرجة الثانية في ألمانيا، بفارق الأهداف عن هانزا روستوك وبراونشفايج، ولكل منهم 20 نقطة، وسط منافسة محتدمة على الهروب من توديع المسابقة والهبوط إلى الدرجة الثالثة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "سكاي سبورت" الألمانية سلطت الضوء على الكارثة التي تنتظر فريق المدرب كاريل جيرارتس، وأكدت أن حصول النادي على ترخيص بدوري الدرجة الثالثة أمر مستحيل للغاية.

ومن المتوقع أن يؤدي الهبوط المحتمل إلى عواقب وخيمة لا يُمكن التنبؤ بها في الوقت الحالي، ولكنها قد تعني إفلاس النادي بالإضافة للاختفاء تمامًا من الكرة الألمانية إلى الأبد.

المهمة صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة، لأن شالكه يبتعد بنقطة عن كايزرسلاوترن الرابع عشر ونقطتين عن مادبيرج وهما في منطقة الأمان بجدول الترتيب.

وفي نهاية تقريرها شددت سكاي على أن كاريل جيرارتس يبذل كل ما لديه لإنقاذ النادي من هذه الكارثة، ويدرس عدة خطوات مثل الاعتماد على البدلاء أو اللاعبين الشباب.