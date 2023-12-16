المُدعي العام الفرنسي يأمر بحبس جالتييه وتغريمه 45 ألف يورو

تحديد موعد إصدار الحكم النهائي

بعد سلسلة من التحقيقات، أمر المدعي العام الفرنسي بمدينة نيس، بسجن المدرب كريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري بسبب تصريحاته العنصرية.

جالتييه حضر في جلسة استماع في نيس، أمس، الجمعة، بعدما اتهمته السلطات الفرنسية بالتحرش الأخلاقي والتمييز العنصري والعرقي والديني ضد اللاعبين المسلمين خلال فترة تدريبه لنيس.

موقع "getfootballnewsfrance" قال إن مدرب الدحيل الحالي توجه إلى المحكمة للدفاع عن نفسه، وقال خلال الجلسة:"إذا أدليت بهذه التعليقات ستكون عنصرية وتمييزية، ولكني لم أقم بالإدلاء بها".

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وبعد جلسة استماع استمرت تسع ساعات، أمر المدعي العام بحبس المدرب الفرنسي لمدة 12 شهرًا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وقال المدعي خلال الجلسة:"شخصيًا أجد أن كرة القدم هي الضحية في هذا الملف، الجمهورية الفرنسية كذلك ضحية، لذلك أطلب من الدفاع إعلان أن كريستوف جالتييه مذنب".

وفي أعقاب هذه التعليقات رد مُحامي جالتييه:"أين الدليل؟"، بينما اتهم من قاموا بنشر التسريبات الخاصة بتصريحات المدرب الفرنسي بغسيل الدماغ.

ومن المقرر أن يصدر القاضي القرار النهائي بخصوص هذه القضية يوم الخميس من الأسبوع الحالي.

يذكر أن القضية انفجرت بعد قيام جوليان فورنييه زميل جالتييه السابق ومدير نيس الرياضي، بنشر بعض رسائل البريد الإلكترونية لتعليقات عنصرية ضد اللاعبين المسلمين بالنادي على لسان المدرب الفرنسي.