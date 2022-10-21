المُختفي والابن التائه .. لماذا أثار رينارد الجدل باختياراته؟

قد تكون لخيارات رينارد أسباب منطقية وقد لا تقنعك، ولكن الفرنسي ليس فوق الانتقاد

الكثير من الانتقادات التي طالت الفرنسي هيرفي رينارد، بعد إعلانه عن قائمة المنتخب السعودي التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2022، وذلك في المعسكر الأخير الذي يقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بسبب بعض الخيارات التي يراها البعض غير منطقية.

وهناك بعض العناصر الموجودة في معسكر المنتخب حاليًا، اختيارهم أثار الجدل حول اختيارهم، خاصة وأن الأخضر يستعد لمواجهة صعبة في الجولة الأولى في دور المجموعات أمام الأرجنتين.

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الانتقادات التي توجه إلى رينارد في اختياراته، نابعة من القلق لدى الجميع، من أن يتلقى الأخضر خسارة ثقيلة، أو الظهور بشكل غير جيد.

أبرز الانتقادات كانت عن 4 لاعبين وهم فواز القرني ونواف العقيدي، بجانب فهد المولد وعبد الله الحمدان، ماذا قدم هذا الرباعي ليقوم رينارد بضمهم؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور القادمة..

فواز القرني

انتقل القرني من نادي الاتحاد إلى الشباب في صيف 2021 من أجل الانضمام لصفوف المنتخب السعودي، والحصول على فرصة للمشاركة رفقة الصقور.

وبالفعل تحول فواز من حارس احتياطي في نادي الاتحاد إلى أساسي في الشباب، ولكن هذا الأمر كان لمدة موسم واحد فقط، قدم فيه القرني مستوى جيدًا.

ولكن الشباب تعاقد في صيف 2022 مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج هيو، الذي أصبح هو الحارس الأساسي، ويقدم أداءً خرافيًا، ليفرض نفسه أساسيًا، ويتحول القرني إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى!

ومع ذلك كان رينارد لديه إصرار على ضم القرني الذي لم يشارك ولو دقيقة واحدة مع الشباب الموسم الحالي، خلال الـ8 جولات الأولى ببطولة دوري روشن للمحترفين.

وظهر القرني الموسم الماضي 2021-2022 مع الشباب ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في 27 مباراة، تلقى 34 هدفًا وتصدى لـ84 فرصة هدف، وأمسك بالكرة 17 مرة، وأخرجها من منطقة الجزاء 8 مرات.

وعلى الرغم من أن القرني على مستوى الأرقام لم يقدم المستوى المطلوب، إلا أن رينارد مقتنع به تمامًا، ودائمًا ما يقوم بضمه في معسكرات الأخضر.

نواف العقيدي

في ظل تألق الكولومبي دافيد أوسبينا رفقة نادي النصر، يتواجد نواف العقيدي على مقاعد بدلاء العالمي، حيث لم يظهر في الموسم الحالي 2022-2023، في أي مباراة.

الحارس الشاب تألق بشكل كبير رفقة النصر خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث كان أكبر أسباب تتويج الأخضر بالبطولة لأول مرة في تاريخهم.

قدم العقيدي مستوى جيد رفقة فريقه النصر، ليقوم الشهري بالاعتماد عليه أساسيًا في صفوف المنتخب الأولمبي، ليتألق بشكل كبير.

ونجح نواف في أن يخرج من المباريات الـ6 التي لعبها بتلقيه هدف واحد فقط، كما استطاع أن يخرج الكرة من داخل منطقة جزاء الأخضر 3 مرات، وحصل على خطأ واحد ولم يرتكب أي خطأ.

وعلى الرغم من أن العقيدي لم يشارك رفقة النصر طوال الموسم الحالي، ولكن دافع رينارد لضمه هو تألقه رفقة المنتخب الأولمبي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الانتقادات هنا وجهت إلى رينارد، لأن العقيدي لم يشارك في أي مباراة مع النصر الموسم الحالي، وهناك من شارك مثل عبد الله المعيوف حارس الهلال، الذي يُصر على عدم ضمه.

فهد المولد

يعد ضم فهد المولد مهاجم نادي الشباب إلى صفوف المنتخب السعودي، ضمن أكثر الخيارات إثارة للجدل من جانب هيرفي رينارد، مما وضعه في وجه الانتقادات.

المولد عانى خلال الفترة الماضية من الابتعاد عن الملاعب، بسبب عقوبة إيقافه لتناوله المنشطات للمرة الثانية في تاريخه الكروي، وبالتالي أصبح غير جاهز بدنيًا وفنيًا.

وظهر هذا بشكل كبير رفقة فريقه الشباب، الذي لم يستطع أن يقدم معه الإضافة حتى الآن، حيث شارك في 4 مباريات من أصل 8 بواقع 41 دقيقة فقط، وصنع هدف واحد!

اختيار المولد على حساب لاعبين آخرين مثل عبد الرحمن غريب أو سميحان النابت، هو الأمر الذي تسبب في الانتقادات القوية ضد رينارد.

لأن المولد كان يحتاج لفترة مع فريقه من أجل استعادة مستواه المعهود، والاعتماد عليه في كأس العالم قطر 2022 قد تكون فكرة في غير محلها.

وقد يكون اختيار رينارد له سببه هو أن المولد يمتلك خبرة المشاركة في كأس العالم، بعدما شارك في النسخة الماضية 2018 التي أقيمت في روسيا.

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عبد الله الحمدان

يتشابه وضع الحمدان كثيرًا مع وضعية فهد المولد، حيث لم يشارك إلا في دقائق قليلة جدًا خلال 8 جولات ببطولة دوري روشن للمحترفين رفقة فريقه الهلال.

لا خلاف على أن الحمدان يعد من المهاجمين الشباب الواعدين في المملكة العربية السعودية، ولكن نحن أمام حقيقة لن ينكرها أحد، أنه لم يحصل على فرصته حتى الآن للمشاركة مع فريقه الهلال.

ولكن الحقيقة رينارد يثق تمامًا في إمكانيات عبد الله الحمدان، ولذلك كان حريصًا على تواجده في معسكر الأخضر الأخير استعدادًا لكأس العالم.

سبب ضم رينارد للحمدان قد يكون لأنه يعرف قدرات اللاعب جيدًا، خاصة وأنه كان دائمًا ما يستدعيه أثناء تواجده مع فريقه السابق الشباب إلى صفوف المنتخب، وقد يكون بسبب النقص العددي الملحوظ في هجوم الصقور.

ويعد الحمدان هو الابن المدلل لرينارد، حيث هو أول من قام بضمه لصفوف المنتخب السعودي، ولكن يبدو أن الابن تائه داخل جدران نادي الهلال، الذي لم يستطع الظهور معه بالمستوى المنتظر حتى الآن!

الحمدان لعب في 4 مباريات من أصل 8 في بطولة دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، بواقع 23 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي هدف!

رينارد .. كل الدعم

قد تكون الانتقادات هنا سببها منطقي والبعض قد لا تكون منطقية، ولكن علينا التأكد من أمر، أن رينارد أثبت لنا أنه جدير بمنصبه، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها رفقة الأخضر.

كل ما نستطيع أن نفعله خلال الوقت الحالي، هو الدعم فقط للمدرب رينارد واللاعبين المتواجدين في قائمة الأخضر، من أجل تقديم صورة تُظهر قوة الكرة السعودية الحقيقية أمام أعين العالم بالمونديال.

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