الميلون النسائي الأول.. حلم وكيلة هالاند ووريثة رايولا

أكثر ما تحتاج إليه عالم الكرة النسائية امرأة ذات نفوذ

بينما تم بيع رجل واحد مقابل 222 مليون يورو، انتقلت اللاعبة الأغلى في تاريخ الكرة النسائية بقيمة 400 ألف يورو.. احسب الفارق بالنسبة المئوية لتدرك مدى فداحة الفجوة.

جهودٌ متواصلة يبذلها العديد من الأطراف لتغيير المشهد الرياضي لجعله مكانًا أفضل للمرأة وفي الصدارة الآن وكيلة اللاعبين رافاييلا بيمينتا التي تستعد لإحداث ثورة في عقود ورعاية لاعبات كرة القدم.

"من المتوقع أن نشهد الموسم المقبل انتقال لاعبة مقابل مليون دولار، وأتمنى أن أكون الشخص الذي يفعل ذلك".

كلمات بيمينتا خلال لقاء استضافته مؤسسة "أكاديميا ديلو سبورت" في إيطاليا. الوكيلة البرازيلية حاليًا تدير أعمال أبرز لاعبات ريال مدريد: ميسا روديجيز حارسة المرمى والهدافة إستر جونزاليز والجوهرة كارلا كاماتشو.

من هي رافاييلا بيمنتا؟

محامية برازيلية عملت لمدة 20 عامًا مع الرجل الأكثر نفوذًا في عالم كرة القدم: مينو رايولا الذي رحل عن عالمنا منذ 11 شهرًا.

ورثت بيمنتا التي درست القانون في سان باولو تركة ضخمة، فوكالة رايولا التي تديرها الآن تضم أسماء بحجم إيرلينج هالاند وبول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم.

أحد مسؤولي التعاقدات في الدوري الإنجليزي وصفها لـ "ذا أثليتك" بأنها شخص لا أحد يعلم عنه شيئًا بينما في قال عنها آخر إنها "أصعب مفاوض في كرة القدم".

بينما شبهتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بالمرأة الحديدة مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء إنجلترا الراحلة.

"من المهم أن يُنظر إلى لاعبات كرة القدم على أنهن لاعبات كرة قدم. فهن لسن دمى للإعلانات".

أكثر ما يحتاج إليه عالم كرة القدم النسائي حاليًا، امرأة ذات نفوذ، تملك القدرة الحقيقية على تغيير واقع تلك الفجوة، وفي عالمنا هذا لا توجد من هي أقوى من حاكمة مملكة رايولا.