أحدهما نجم ريال مدريد.. جوارديولا بين خيارين لتحديد بديل ألفاريز!

ما قرار مدرب السيتي؟

يقترب الأرجنتيني خوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي، من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد في صفقة كبرى تقدر بنحو 95 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووسف يفتقد مانشستر سيتي لاعبًا رئيسيًا في الهجوم، إذ شارك خلال الموسم الماضي في 36 مباراة (دخل معظمها من مقاعد البدلاء)، وسجل 19 هدفًا.

ويدرس بيب جوارديولا البحث عن خيارات مختلفة، لتعويض رحيل ألفاريز، الذي يضغط لبدء خطوة جديدة في مسيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية أن "مانشستر سيتي لن يذهب إلى سوق الانتقالات لضم مهاجم جديد، بل سيحاول إيجاد بديله من داخل النادي".

وأضافت: "فكرة جوارديولا أن يتقدم فيل فودين إلى الأمام للعب مع هالاند، كما سيتم الاعتماد على البرازيلي سافينيو، لاعب مانشستر سيتي الجديد".

من جهتها، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مانشستر سيتي قد يستخدم إيرادات صفقة ألفاريز في دخول الميركاتو، من أجل ضم البرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد.

وأوضحت: "رغم أن رودريجو لا يرغب في الرحيل عن الميرنجي، إلا أنه قد يفكر في الأمر إذا قلت دقائق مشاركته، بعد انضمام كيليان مبابي".