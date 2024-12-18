بسبب "المؤامرة الروسية".. محكمة برشلونة تتهم قاضي "ملف نيجريرا" بالاحتيال القانوني!

هذا القاضي اسم هام في أهم أزمات برشلونة القضائية خلال السنوات الأخيرة

وجهت محكمة برشلونة توبيخا شديدا للقاضي خواكين أجيري (رئيس محكمة التحقيق 1 في برشلونة)، الذي يحقق في ما يسمى بقضية "نيجريرا" التي يتهم فيها نادي برشلونة لكرة القدم بتوجيه رشاوى إلى نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق.

وأجبرت محكمة برشلونة أجيري على إغلاق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عملية فولهوف" والتي ربطت بين مؤامرة روسيا واستقلال كتالونيا، متهمة إياه باستخدام "الاحتيال القانوني" وتجاهل التعليمات المتعلقة بتلك القضية والتصرف فيها بشكل غير قانوني.

بيان محكمة برشلونة اتهم أجيري باستخدام "حيل مبتكرة" لمقاضاة الرئيسين السابقين لحكومة كتالونيا كارليس بويجديمونت وأرتوس ماس بتهمة الخيانة فيما يتعلق باتهامات "عملية فولهوف"، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

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كما اتهمت المحكمة أجيري بفعل ذلك من أجل تأجيج الشكوك و"التعبير عن آراء شخصية بحتة" وإعطاء رؤيته الخاصة للتطور التاريخي لمسألة الاستقلال، رغم افتقار ذلك الأمر إلى الأهمية الجنائية.

القاضي خواكين أجيري اسم هام في ملف "نيجريرا" وقد أعلن خلال الأشهر الماضية أكثر من مرة قرارات متضاربة بشأن القضية، آخرها تبرئة ساحة برشلونة من تهمة التلاعب، والتحقيق في القضية من المنظور الضريبي فحسب.