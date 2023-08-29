الموهبة الضائعة .. نجم مانشستر يونايتد السابق يقترب من الدوري السعودي

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موهبة أوروبية جديدة على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، وهذه المرة مع النجم البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب إشبيلية.

يانوزاي ظهر كأحد أهم المواهب في مانشستر يونايتد خلال عام 2013، وعُلقت عليه الكثير من الآمال لدى جماهير الشياطين الحمر، لكنه اختفى سريعًا ولعب بمستويات أقل بعد الرحيل عن أولد ترافورد.

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صاحب الـ28 سنة يلعب حاليًا مع إشبيلية بالدوري الإسباني ويتبقى ثلاث سنوات على عقده، ومع ذلك يبدو أن الاحتمال الأقرب هو رحيله عن النادي الأندلسي قريبًا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن اللاعب أصبح على وشك الرحيل إلى صفوف الطائي السعودي هذا الصيف، لخروجه تمامًا من الحسابات في إشبيلية للموسم الجديد، حيث لم يلعب دقيقة واحدة مع الفريق خلال الموسم الجديد حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن نادي ستاد رين الفرنسي أظهر كذلك اهتمامه بلاعب ريال سوسييداد السابق، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن الطائي هو الوجهة المفضلة له.

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يذكر أن يانوزاي بدأ رحلته مع مانشستر ضمن فريق الشباب، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2013 وكان مرشحًا لجائزة أفضل شخصية رياضية في العام بعد أول 4 مباريات فقط مع الفريق، وخرج بعدها في تجارب مع بوروسيا دورتموند، سندرلاند، ريال سوسييداد، إشبيلية، وقضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى باشاك شهير التركي.

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