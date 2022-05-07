"المولد وحمدالله خلف تراجع نتائج الاتحاد مؤخرًا"

يرى الناقد الرياضي علي معيض أن فهد المولد وعبد الرزاق حمدالله يقفان بشكل مباشر خلف تراجع نتائج فريقهما الاتحاد في الآونة الأخيرة، وقد أوضح سر ذلك خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي.

الاتحاد خسر أمام الفيحاء بهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يسقط في فخ التعادل 4-4 مع الفتح مساء أمس في الجولة الـ26 من الدوري السعودي ليفقد نقطتين مهمتين في صراعه مع الهلال على اللقب

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معيض أوضح أن إيقاف المولد بواسطة لجنة الرقابة على المنشطات وقضية النصر ضد حمدالله والتسريبات الصوتية التي ظهرت للعلن أدى لتشويش ذهن الفريق ونقص تركيزه.

وأضاف "أعنون مباراة الاتحاد ضد الفتح بعنوان "الاتحاد وحمدالله فقدوا الشخصية مع إيقاف المولد وظهور القضية"، وأعتقد أنه عنوان يليق بمباريات الاتحاد الأخيرة، لأن النادي أصبح خارج الملعب أكثر من داخله بعد إيقاف فهد المولد وظهور قضية النصر ضد حمدالله".

تابع "هذا على الجانب الإداري، أما فنيًا فأعتقد أن اعتماد المدرب كوزمين كونترا على العامل النفسي لا يجدي دائمًا، كما أن تعويله على القدرات الفردية للاعبين لا يمكن أن يستمر للأبد، وقد رأينا كيف حاول رومارينيو اليوم إنقاذ الفريق بجهده الفردي لكنه لم يكن كافيًا".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 10 نقاط عن النصر الذي تقدم للمركز الثاني أمس بفوزه على الشباب، ويتواجد الهلال ثالثًا بـ49 نقطة وسيواجه ضمك مساء اليوم ومن ثم سيلعب مباراته المؤجلة الأخيرة أمام الاتفاق يوم الأربعاء القادم.