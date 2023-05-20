الموعد النهائي لعودة ميسي واعتماد العقود .. رابطة الدوري الإسباني ترد على برشلونة!

النادي الكتالوني يقترب أخيرًا من حلمه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد يحصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطته في سوق الانتقالات هذا الأسبوع.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يتوقع الحصول على رد من رابطة الدوري الإسباني بحلول يوم الإثنين.

وتقضي خطة برشلونة بتوفير 200 مليون يورو ما بين المداخيل الجديدة وتقليل النفاقات من أجل الحصول على الموافقة على تسجيل العقود المجددة مؤخرًا.

وسيعود برشلونة لقاعدة 1:1 حال نجح في توفير ذلك المبلغ، ليسجل العقود الجديد لبابلو جافي ورونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي.

جدير بالذكر أن عودة ليونيل ميسي متوقفة أيضًا على تلك الخطة، حيث سيتم السماح بتسجيل عقده حال نجح النادي في بيع أحد اللاعبين من أصحاب الرواتب العالية بعد العودة لقاعدة 1:1.