"الموسم الماضي انتهى" .. 29 كلمة من لوران بلان في محاضرته الأولى مع لاعبي الاتحاد!

تفاصيل اليوم الأول لرولان بلان في الاتحاد..

كشف نادي الاتحاد، عن كلمات الفرنسي لوران بلان، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال محاضرته الأولى مع اللاعبين في معسكر مدينة أليكانتي الإسبانية.

وأعلن الاتحاد عن التعاقد رسميًا مع المدرب الفرنسي لوران بلان، لقيادة الفريق بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، فيما أشارت تقارير إلى قيمة العقد الذي يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، مع رصد مكافأة قدرها 8 ملايين يورو حال تتويج العميد ببطولة الدوري السعودي.

ووجه بلان رسالة إلى لاعبي الاتحاد، نشرها المركز الإعلامي عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "الموسم الماضي انتهى، الموسم الحالي مهم لي ولكم وللجميع، رأيت اللاعبين الشباب، اللحظة هذه مهمة للغاية. أكرر الكلام، التركيز والجدية والعمل، والكلام هذا للجميع، الصغار والكبار والجميع بلا استثناء".

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وتعاقد الاتحاد مع لوران بلان، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تم إنهاء التعاقد معه لسوء النتائج، بعدما قدم الفريق نتائج كارثية تحت قيادته، في موسم 2023-2024، حيث احتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، ليفشل في التأهل للبطولات الآسيوية، فضلًا عن خسارة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكان الخروج من البطولات الثلاث على يد الهلال، ناهيك عن خسارة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في جدة.

وتولى لوران بلان تدريب الاتحاد، بعد 10 أشهر من رحيله عن قيادة أولمبيك ليون، فيما استهل المدرب الفرنسي مشواره التدريبي بقيادة بوردو في الفترة بين 2007-2010، ثم قاد منتخب فرنسا في الفترة بين 2010-2012، ثم باريس سان جيرمان بين 2013-2016، وذهب إلى الخليج للمرة الأولى، عبر بوابة الريان القطري في الفترة بين 2020-2022، ثم عاد لقيادة أولمبيك ليون في موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يشارك الاتحاد، خلال موسم 2024-2025، في مسابقة دوري روشن السعودي، فضلًا عن كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أسفرت قرعة دور الـ32 من الكأس، عن مواجهة بين الاتحاد والعين.