الموجة الثانية لفيروس كورونا.. ناقوس خطر جديد لكرة القدم

هل تواجه كرة القدم مصيرًا مجهولًا من جديد بسبب الوباء؟

في كل من نواحي حياتك ستجد من يخبرك بأن فيروس كورونا بات عبارة عن تجربة جعلته يدرك أن العادي كان رفاهية ولكنها مدفونة في كونها تحدث بشكل روتيني متكرر، في كرة القدم يبدو كل شيء كذلك.

تجربة كورونا القاسية على كل شيء كانت بنفس القسوة على اللعبة الشعبية الأولى، في البداية أوقفتها تمامًا ثم أعادتها بمدرجات خاوية وكثير من القلق والخوف.

وفي الوقت الحالي، ومع تراجع حدة الوباء في القارة العجوز، تمكن القائمون على اللعبة من استكمال الموسم، وحماية اللعبة من تضاعف الخسائر، ولكن ذلك لم يغلق الصفحة تمامًا.

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الحديث الآن من منظمة الصحة العالمية ومن المصادر الطبية الموثوقة حول الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي ستكون أشد فتكًا من الأولى، والتي ستكون تأثيراتها أكبر بكثير.

التأثيرات لا تعتمد فقط على قوة الوباء، ولكن الملل الذي أصاب الغالبية من إغلاق كل شيء والرغبة في استعادة الحياة من جديد قد تقلل من صرامة الإجراءات وتؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح.

كل ذلك سيجعل كرة القدم مهددة كونها نشاط قائم على التواصل بين البشر، وبما أن الموجة الأولى فعلت ما فعلته، فمن المتوقع أن تكون تأثيرات الموجة الثانية أكبر للأسباب السابق ذكرها.

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في النهاية ستتوقف الكرة لفترة قصيرة بين نهاية هذا الموسم وبداية الموسم المقبل، هذه الفترة إما تكون قصيرة كما تشير التخطيطات، وإما يقرر الوباء معاقبة المستديرة من جديد، وجميعًا نتمنى ألا يحدث الخيار الثاني أبدًا.