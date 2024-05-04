"المواجهة متكافئة مع الهلال" .. نجم النصر السابق يشتبك مع الحبسي قبل نهائي كأس الملك

"ليست وجهة نظر بل واقع فرضه الزعيم"

دخل سعد الحارثي، نجم النصر السابق، في نقاش حاد مع العماني علي الحبسي، حارس الهلال السابق، بشأن الصراع المرتقب بين عملاقي الكرة السعودية قبل مباراة نهائي كأس الملك.

وقال الحارثي في حديقه مع برنامج "دورينا غير" على قناة الرياضية السعودية: "الحظوظ متساوية بين الهلال والنصر في نهائي الكأس، لأن مباريات الكؤوس تختلف عن الدوري، فقط ما يميز الهلال هو التحضير الجيد للمباريات وهو ما ظهر في مباراة نهائي كأس السوبر الأخيرة".

وقاطع الحبسي البرنامج، مستنكرًا حديث الحارثي عن وجود تكافؤ بين الهلال والنصر في الموسم الجاري، قائلًا: "كيف يا سعد هناك تكافؤ، الأمر الوحيد الذي يجعل حظوظًا للنصر أنها مباراة في الكأس، غير ذلك الهلال يتفوق في كل شيء هذا الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الحارس العماني: "الهلال أفضل من النصر بمراحل هذا الموسم، وهذه ليست وجهة نظر بل واقع فرضه الزعيم بفارق النقاط والنتائج وحتى فنيًا يتفوق بكل شيء، حتى أن الفارق بين الفريقين في الدوري وصل إلى 11 نقطة".

ورد الحارثي: "أنا لا أرى أي فارق بين الفريقين، النصر يمتلك لاعبين مميزين مثل الهلال والفارق الوحيد في المواجهات السابقة أن النصر فاز في البطولة العربية ولم يدخل الدوري بشكل جيد وهو ما استغله الهلال لاحتلال الصدارة".

وواصل: "أما في الموجهات الثلاث الماضية التي حسمها الهلال، كانت المشكلة لدى النصر في القراءة الخاطئة للمدرب لويس كاسترو، وقد يفوز في مباراة نهائي الكأس المقبلة".

وختم لاعب النصر السابق: "علي الحبسي يرى أن هناك أفضلية كلية للهلال في نهائي الكأس وهو شيء غير منطقي، وأنا أرى أن فرص الفوز قائمة بين الفريقين بنسبة 50:50".