"المهمة لن تكون سهلة".. البرازيل تخرج من مأزق أنشيلوتي بقرار رسمي

الظهور الأول أمام إنجلترا وإسبانيا

أغلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، باب التكهنات حول اسم مدرب السيلساو الجديد، بإعلانه تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا للمنتخب الأول، بعد 3 أيام فقط من رحيله عن فريقه السابق ساو باولو.

ونشر الاتحاد البرازيلي، بيانًا رسميًا، لإعلان تقديم مدرب ساو باولو السابق اليوم الخميس في ريو دي جانيرو، قائلا: "دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي للرجال".

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن مدة العقد، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سيستمر حتى نهاية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وسيتولى دوريفال (61 عامًا) المهمة، خلفا لفرناندو دينيز المقال من منصبه الأسبوع الماضي، والذي جمع بين منصبي مدرب المنتخب الوطني وفريق فلومينينسي المتوج معه بكأس ليبرتادوريس 2023، على مدار 5 أشهر ماضية.

وبذلك القرار، خرج الاتحاد البرازيلي من المأزق الذي وضعه فيه كارلو أنشيلوتي، بعدما كان الخيار الأول للاتحاد البرازيلي لخلافة دينيز، لكن المدرب الإيطالي قرر تمديد عقده مع ريال مدريد لـ2026.

ولن تكون مهمة دوريفال صعبة ومعقدة، خصوصًا أن منتخب البرازيل، يحتل المركز السادس من أصل 10 في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث سيبدأ مهمته رسميا في مارس المقبل في مباراتين دوليتين وديتين في أوروبا ضد إنجلترا وإسبانيا.