"ما فعله يقول إن المهمة انتهت".. ديني يواصل هجومه على صلاح بعد مواجهة برينتفورد

"لم يكن في مستواه"

استغرب تروي ديني نجم الكرة الإنجليزية السابق، سلوك المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد صافرة النهاية في فوز الريدز على برينتفورد (2-0) أمس السبت في البريميرليج.

ولم يسجل صلاح أو يصنع للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن فشل ضد نوتنجهام فورست في الدوري وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال ديني، في تصريح لـ" talkSPORT": "صلاح كان أول من غادر الملعب إلى النفق عند صافرة النهاية، هناك شيء ما مع هذا الرجل اليوم، سواء كان الأمر يتعلق بشيء مع السعودية، أو إذا كانت هناك خطوة، لكنه لم يكن في مستواه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نزوله إلى النفق أولًا، رغم أن 95% من الفريق يحتفلون هناك، يقول لي الكثير، لم يكن الأمر كما لو كان يتقدم على الآخرين بخمس خطوات. كان الفريق بأكمله يحتفل في الزاوية وكان على بعد 70 مترًا".

وأوضح: "كان الأمر أشبه بـ(انتهت المهمة، سأخرج من هنا). قد يكون هناك شيء آخر يحدث وأنا أبالغ في رد الفعل. لكن هذا قال لي الكثير".

وواصل: "إنه يقف على خط التماس (طوال المباراة) وإذا انطلق للداخل، فسيكون وجهًا لوجه في كل مرة، لكنه لا يبدو أنه يريد ذلك، سأشعر بخيبة أمل كبيرة لو كنت من مشجعي ليفربول".

وختم: "إذا كان أي شخص آخر، لكان قد تم استبداله، كان جاكبو سيئًا اليوم لكنه فعل أكثر بكثير من صلاح، نزل دياز وفعل أكثر بكثير من صلاح".