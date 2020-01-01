ما هو المهاجم الوهمي؟ ميسي وهازارد وكيف يعمل الدور الهجومي؟

تم استخدام أمثال ميسي وهازارد وفيرمينو جميعًا كـ "مهاجم وهمي'' في أنديتهم برشلونة وليفربول وتشيلسي سابقاً ولكن ما الذي ينطوي عليه هذا الدور في الواقع؟

يأتي مفهوم "المهاجم الوهمي" ويذهب، حتى أن إيدن هازارد تولى الدور لفترة وجيزة تحت قيادة ماوريسيو ساري.

لكن المثال الأساسي للمهاجم الوهمي يعود إلى عام 2009 مع ليونيل ميسي تحت قيادة المدير السابق بيب جوارديولا في برشلونة، يحتل الرقم تسعة على الورق، ولكن في المباراة، ينخفضون أعمق من أجل سحب ظهير الوسط بعيدًا عن المرمى، من خلال القيام بذلك، يتم فتح مساحات بين خطوط الجناحين للاقتراب من المرمى، مما يمكنهم من التسجيل.

في أواخر عام 2010، لعب ميسي إلى جانب أليكسيس سانشيز ودافيد فيا، وهما مهاجمان ولكنهما يتواجدان في جناح الفريق، خلال تلك السنوات، كان البرغوث ينزل أعمق في الملعب للربط مع تشافي وأندريس إنييستا، وبالتالي جعل المدافعين مرتبكين حول من يضعونه في بؤرة اهتمامهم.

المزيد من الفرق

ميسي ورونالدو وسيميوني.. قائمة النجوم الأعلى أجراً في كرة القدم

سمح هذا ليفا وسانشيز وبيدرو بالتحرك عبر الخط الخلفي حيث تم تحرير المساحة للتسجيل.

تقليديًا، يعمل دور المهاجم الوهمي فقط عندما ينجح الجناحين في أداء الدور، من الناحية المثالية، فإن المهاجم الوهمي له أقدامه المهيمنة على الخارج حتى لا يضطروا إلى قطع المسافة إلى الداخل وتسبب الازدحام في وسط الملعب، القيام بذلك يوفر المساحة، ويجعل التسعة الكاذبة كأكثر اللاعبين تقدمًا على أرض الملعب.

يتناسب ميسي تمامًا مع دور المهاجم الوهمي بدلاً من دور المهاجم التقليدي لنقل الرقم سبعة أو التسعة الفعلية لأنه ليس لاعبًا نموذجيًا جسديًا، لا يميل إلى الضغط عالياً، ولا يتفوق عادةً في الفوز في الاشتراك بالرأس، وهي بعض الصفات الإلزامية التي يجب أن يمتلكها المهاجم التقليدي، فوائد المهاجم الوهمي إذن، هي قدرتها على المراوغة بسرعة وسلاسة، وتوفير التمريرات والكرات في الصندوق.

مع الأرجنتيني بشكل خاص، لم يتردد أبدًا في مراوغة المدافعين، وتسديد ضرباته الفردية الهائلة، كانت هذه السنوات تحت إدارة جوارديولا تعتبر الأفضل في حياة ميسي المهنية، وقد أثمرت التكتيكات بشكل رائع في الأهداف والفضيات.

قام مدرب منتخب إسبانيا السابق فيسنتي ديل بوسكي بنشر سيسك فابريجاس باعتباره المهاجم الوهمي خلال يورو 2012، لتشكيل ثلاثية من ديفيد سيلفا وإنييستا على حساب مهاجم تشيلسي السابق فرناندو توريس وكانت خطوة مثمرة.

تم استخدام هازارد باعتباره مهاجم وهمي من قبل مدرب تشيلسي ساري لمواجهة مانشستر سيتي خلال موسم 2018-19، كانت المرة الأولى التي اختار فيها لعب هازارد باعتباره بمهاجم وهمي منذ تعيينه مدير فني للبلوز، وكان القرار ناجحاً لأنه ألقى بالمان سيتي وجوارديولا خارج الخدمة.

على الرغم من أنه لم يستحوذ كثيراً على الكرة، إلا أن هازارد قدم أداءً متميزاً، حيث ساهم في صناعة كلا الهدفين، قام أولاً بتسليم التمريرة النهائية لضربة كانتي الأولى، ثم الركنية التي تمكن ديفيد لويز من تسديدها في المرمى لتمكن تشيلسي من تحقيق فوز 2-0.

نجح ساري بالفعل في تحويل الجناح البلجيكي، دريس ميرتينز، إلى مهاجم في نادي نابولي السابق.

مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو هو مثال كلاسيكي آخر للمهاجم الوهمي المثالي، حتى أن أمثال سيرجيو أجويرو قد غرقوا في دور المهاجم الوهمي في مان سيتي وخرجوا منه.

عند وصول فيرمينو إلى أنفيلد في عام 2015، تم نشره بشكل نموذجي كمهاجم في الجناح أو خلف كريستيان بينتيك تحت إدارة المدرب السابق بريندان رودجرز، تحت قيادة يورجن كلوب، تم استخدامه بشكل رئيسي في دور متقدم إلى الأمام مما مكنه من أن يصبح أحد اللاعبين الخارقين من جانبه.

ما هو المركز رقم 10؟ وما اختلافه عن المهاجم الوهمي؟

الرقم 10 هو صانع الألعاب الهجومي، الذي يحدد لهجة الهجوم بالإضافة إلى توزيع الكرة لوضع اللاعبين المهاجمين الآخرين في أفضل وضع للتسجيل.

ومع ذلك، كان هناك تعريفان لـ "الرقم 10" الكلاسيكي عبر تاريخ كرة القدم، اليوم يعتبر رقم 10 هو لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب أو محرك الدمى في الفريق، هم في الأساس أكثر الأشخاص إبداعًا على أرضية الملعب، ويتمركزون خلف الرقم تسعة ولديهم تقنيات المراوغة الجيدة والرؤية القوية والتمرير الممتاز.

أمثال بيليه ودييجو مارادونا هما الرقم 10 الكلاسيكي، مع فيليب كوتينيو خلال فترة وجوده في ليفربول أو مسعود أوزيل خلال سنواته الأولى من الأمثلة الحديثة.