المهاجم: النصر أولًا .. والجمهور: حمدالله خط أحمر

الجمهور يرفض رحيل الهداف المغربي إلى الاتحاد

أكد عبد الرزاق حمدالله نجم النصر أنه يُفضل البقاء في ناديه عن الانتقال لأي نادٍ سعودي آخر، ليرد عليه جمهور العالمي بتدشين هاشتاج بعنوان "حمدالله خط أحمر" يُعبر عن رفضهم تخلي الإدارة عنه.

المهاجم المغربي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن النصر، خاصة عقد التعاقد مع فينسنت أبو بكر"، وقد زاد الحديث مؤخرًا عن اهتمام الاتحاد بضمه وإمكانية إبرام صفقة تبادلية تتضمنه وحارس مرمى العميد "فواز القرني".

حمدالله لم يحظ بموسم جيد مع النصر في 2020-2021، إذ لم يُسجل سوى 11 هدفًا خلال 15 مباراة في الدوري السعودي، بعدما كان قد سجل 34 في موسمه الأول و29 في الثاني، لكن هذا الأمر لم يمنع جمهور النصر من رفض رحيله والتمسك به.

اللاعب سُئل من أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "إذا أجبروك على نادٍ غير النصر، ماذا تختار؟" ليُجيبه "النصر"، وقد سأله مشجع آخر عن الانتقال لنادٍ سعودي آخر حال عدم تجديد عقده مع العالمي، ليرد "في السعودية النصر أولًا".

الجمهور النصراوي تفاعل مع تصريحات الهداف المغربي ورد بتدشين هاشتاج "حمدالله خط أحمر" عبر خلاله عن غضبه من أنباء رحيله إلى الاتحاد ورفضه لتلك الخطوة من إدارة النادي بقيادة مسلي آل معمر.

وفيما يلي أبرز تغريدات الجمهور النصراوي ضمن هاشتاج "حمدالله خط أحمر" ...

#حمدالله_خط_احمر سلامات هذا يطلع من النصر .انتم صاحين. هذا الجلالاااااااااد pic.twitter.com/GoaG6NJnoT — محمد (@L51XGRF2MxGSavK) June 29, 2021

مسلي لن يكون مجنون حتى يستغني عن اعظم هداف اجنبي بالسعوديه #حمدالله_خط_احمر pic.twitter.com/GSQRLzy4lN — 💙فههد💛 (@Qo3Nk1tbf1RxklL) June 29, 2021