المنفى الأبدي لإيطاليا: كيف ضل بطل العالم لأربع مرات طريقه؟

هذا هو "Legacy" أو "الإرث"، بودكاست "جول" الذي يتابع الطريق إلى كأس العالم 2026، في كل أسبوع، حيث نستكشف القصص والإرث الذي يحدد أعظم الأمم الكروية.

أنا توم وات، وفي هذه الحلقة، المستوحاة من مقال كتبه أندريا دي ستاسو، ننظر إلى التراجع الطويل والمؤلم لإيطاليا، من برلين 2006 إلى خيبات الأمل التي تلتها، هذه هي قصة بطل عالم لأربع مرات تائه في المنفى الكروي.

لقد مر أكثر من 11 عاماً منذ أن أخرجت رأسية دييجو جودين في البرازيل المنتخب الإيطالي الذي كان يدربه تشيزاري برانديلي من كأس العالم في مرحلة المجموعات. في تلك اللحظة، قلة وربما لا أحد كان يمكن أن يتخيل أنه بعد أكثر من عقد من الزمان ستظل تلك هي الصورة الأخيرة لبطل العالم أربع مرات، إيطاليا، على أكبر مسرح لكرة القدم.

في تلك السنوات الأحد عشر، وصل "الآزوري" إلى ما اعتقد الكثيرون أنه سيكون أدنى نقطة في تاريخهم، عندما فشلوا في عام 2017 للمرة الأولى منذ 59 عاماً في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد خسارة مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً أمام السويد. ومن اللافت للنظر أنهم تمكنوا من الهبوط إلى مستوى أدنى بعد خمس سنوات، عندما سدت مقدونيا الشمالية المتواضعة طريقهم إلى قطر.

لقد أثارت احتمالية الغياب عن كأس العالم 2026 من جديد أشباحاً مظلمة، مع استمرار احتمالية الغياب لثلاث مرات متتالية قائمة بقوة. المفارقة هي أنه، بين هاتين أحلك اللحظات في تاريخ كرة القدم الإيطالية، تمكن الفريق بقيادة روبرتو مانشيني في عام 2021 من الفوز بلقب أوروبي كان غائباً منذ عام 1968، واقتنصه في نهائي ملحمي حُسم بضربات الترجيح ضد المضيفة إنجلترا.

ما كان ينبغي أن يكون بداية جديدة، انطلاقاً لـ "آزوري" متجدد وحديث، سرعان ما تم تخفيضه إلى الاستثناء الأكثر كلاسيكية: الشذوذ الذي يؤكد القاعدة. لأنه حتى بعد النهاية المفاجئة لدورة مانشيني، التي جاءت كالصاعقة في أغسطس 2023، لم يتمكن حتى أحد أفضل المدربين الإيطاليين في العشرين عاماً الماضية، لوتشيانو سباليتي، من انتشال المنتخب الوطني من تراجعه.

جاء أولاً الإقصاء المبكر من يورو 2024، بالخروج من دور الستة عشر على يد سويسرا، مما ترك صورة مروعة عن أداء الفريق. ثم، الخروج في الدور ربع النهائي من دوري الأمم، مما مهد الطريق لبداية كارثية لحملة التصفيات التالية لكأس العالم، خسارة ثقيلة (3-0) في النرويج وفوز ضيق على مولدوفا، ما أدى إلى إقالة سباليتي وترك خليفته، رينو جاتوزو، بمهمة شبه مستحيلة للتأهل دون الحاجة إلى المباريات الفاصلة.



Getty Images

هل يمكن تفسير كل هذا ببساطة عن طريق سرد سلسلة من النتائج السيئة؟ هل هذا يكفي حقاً لفهم كيف تخاطر أمة كانت دائماً نقطة مرجعية في كرة القدم العالمية مرة أخرى بالغياب عن مسرح كأس العالم، وتأجيل عودتها حتى عام 2030 بينما يمتد غيابها إلى ستة عشر عاماً؟

لا،. إن أسباب هذه الأزمة الطويلة، وربما الأعمق التي واجهتها إيطاليا على الإطلاق، حتى أسوأ من السنوات المظلمة في 1954 و 1962 و 1966، أو عدم التأهل في 1958، متعددة وعميقة. إنها متجذرة في نقاط ضعف هيكلية، في عدم القدرة على التكيف مع التغييرات التي حولت كرة القدم تكتيكياً وبدنياً.

ولكن الأدهى من ذلك، أن إيطاليا تخلت عن قدرتها على تحديد ورعاية المواهب، واعتنقت نماذج إدارية فشلت بوضوح في تحقيق النتائج.

تراجع الأندية والاستثمار

مثّل الانتصار الاستثنائي لعام 2006 في ألمانيا تتويجاً لجيل من اللاعبين الاستثنائيين من جيجي بوفون، أليساندرو نيستا، فابيو كانافارو، أندريا بيرلو، فرانشيسكو توتي، أليساندرو ديل بييرو، على سبيل المثال لا الحصر، الذين كانوا قريبين من الانتصار في السنوات السابقة.

في الوقت نفسه، شكل الفوز بركلات الترجيح في برلين على فرنسا أيضاً نهاية حقبة عظيمة. فبعده، لم تتراجع نتائج المنتخب الوطني فحسب، بل توقفت الأندية الإيطالية أيضاً عن تحقيق نجاح دولي كبير. إيطاليا، التي احتفلت في العام التالي بالمجد في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عن طريق إيه سي ميلان، لم تفز بأي من الكأسين منذ عام 2010، عام مجد إنتر.

Getty Images

جلبت تلك الفترة نفسها أول علامة تحذير كبرى: كأس العالم الكارثية 2010 في جنوب إفريقيا، حيث خرج الأبطال حاملوا اللقب، تحت قيادة مارتشيلو ليبي، مبكراً. ومنذ ذلك الحين، وصلت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى أربع نهائيات لدوري أبطال أوروبا (اثنان ليوفنتوس، واثنان لإنتر)، ونهائيين للدوري الأوروبي (أحدهما خسره روما تحت قيادة جوزيه مورينيو في 2023 بركلات الترجيح أمام إشبيلية، والآخر فاز به أتالانتا بشكل مذهل في 2024)، وثلاث نهائيات متتالية لدوري المؤتمر، بفوز روما في النسخة الأولى عام 2022 تلتها هزيمتا فيورنتينا في 2023 و 2024.

إلى جانب ذلك، كانت هناك نتائج مرموقة قليلة جداً، وهناك شعور بأن الفجوة مع نخبة أوروبا لم تتسع فقط منذ العصر الذهبي في التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، بل إن ميزان القوى قد انعكس بالفعل.

أصبحت المقارنة مع الدوري الإنجليزي الممتاز الآن شبه مستحيلة. فقد أحدث الدوري الإنجليزي الممتاز فجوة لا يمكن سدها، وكان أول من استوعب الثورة الكوبرنيكية التي جلبها تدفق المليارات من الشبكات التلفزيونية والمستثمرين العالميين. اضطرت الأندية إلى إعادة ابتكار نفسها، ليس كمؤسسات رياضية، بل كشركات ترفيه حقيقية، قادرة على جذب رؤوس الأموال من كل ركن من أركان العالم. لقد استثمروا أولاً في الملاعب الحديثة، المصممة لتوليد تدفقات إيرادات جديدة (التسويق، المطاعم، المتاجر، الفعاليات)، ثم في الحصول على أفضل اللاعبين والمدربين المتاحين.

أما في إيطاليا، فقد غمرت الأموال من حقوق البث التلفزيوني، بالليرة أولاً، ثم باليورو، دورة مفرغة، حيث ركزت الأندية على الإنفاق قصير الأجل للحفاظ على المظاهر، بدلاً من بناء مستقبل مستدام. لقد تجاهلوا البنية التحتية المتقادمة، وفشلوا في تحديث الملاعب التي أصبحت قديمة وغير جذابة بشكل متزايد، حتى للجماهير الأجنبية التي تمثل الآن سوقاً متنامية. وتوقفوا عن الاستثمار في تطوير الشباب، وهو الأساس الحقيقي لمستقبل كرة القدم الإيطالية، وبالتالي، مستقبل المنتخب الوطني.

حكم بوسمان وأزمة المواهب

تزامن الوصول المفاجئ للمبالغ الهائلة من المال في أوائل التسعينيات مع تحول تاريخي آخر: حكم بوسمان لعام 1996. أطلق هذا الحكم سعياً غير منضبط وراء النجوم الأجانب أو المفترضين على أمل زيادة القدرة التنافسية. لكنه غيّر نسيج كرة القدم الإيطالية بعمق. أصبحت فرق الأكاديميات بأكملها، التي كانت معروفة بإنتاج المواهب المحلية، مليئة باللاعبين الشباب من كل زاوية من العالم، وغالباً ما يتم اختيارهم للملاءمة الاقتصادية بدلاً من الجدارة. تخلى مدربو الشباب، تحت ضغط الفوز وتسلق السلم الوظيفي، عن مهمة تطوير لاعبين جيدين (وأشخاص) من خلال الرياضة.

هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة في العقدين الماضيين، وخاصة في السنوات الـ 11 الماضية، وهي الفترة الفاصلة بين آخر ظهورين لإيطاليا في كأس العالم. كيف يمكن لبلد، في كل حقبة ما بعد الحرب، أن ينتج لاعبين من أعلى المستويات ويكافح الآن لتشكيل فريق وطني قادر على المنافسة حقاً، ومقارنة بالعديد من الدول الأخرى، لديه عدد قليل جداً من المواهب المطلوبة دولياً؟

Getty Images

فقط في السنوات الأخيرة، عرضت الدوريات الإيطالية لاعبين مثل ماركو فيراتي، جيانلويجي دوناروما، ريكاردو كالافيوري، جوجليلمو فيكاريو، ساندرو تونالي، ديستيني أودوجي، ومؤخراً فيديريكو كييزا، جاكومو راسبادوري، ماتيو روجيري وجيوفاني ليوني، الذين سعوا للنجاح في الخارج. في السابق، كانت الأجور المحلية المرتفعة وممانعة معينة بين اللاعبين الإيطاليين لتحدي أنفسهم في الخارج تُبقي معظمهم في الوطن، باستثناء بعض الاستثناءات، مثل جيانلوكا فيالي، باولو دي كانيو، جيانفرانكو زولا في إنجلترا، أو كريستيان فييري في إسبانيا.

ليس من قبيل المصادفة أن آخر انتصار كبير لإيطاليا، في يورو 2020، بُني حول مجموعة من اللاعبين الذين نشأوا ونضجوا في الخارج، مثل دوناروما، جورجينيو وفيراتي، الذين سمحت لهم تجاربهم خارج الدوري الإيطالي برفع مستوى لعبهم.

اليوم، بينما تهدف إيطاليا إلى العودة إلى كأس العالم بعد سنوات من الغياب، فإنها تضع آمالها مرة أخرى في لاعبين ذوي مكانة دولية أعلى: دوناروما، الآن في مانشستر سيتي بعد نجاحاته الأوروبية مع باريس سان جيرمان، كالافيوري من أرسنال، تونالي، مرساة خط الوسط في نيوكاسل، ومويس كين، الذي وجد منزلاً له في فيورنتينا بعد فترات صعبة مع باريس سان جيرمان وإيفرتون.

كلهم لاعبون جيدون أو حتى جيدون جداً، لكن بخلاف دوناروما، قلة منهم يمكن وصفهم بالـ "أبطال" حقاً. أولئك الذين كانوا يكثرون في الدوري الإيطالي، وبالتالي في "الآزوري"، هم الآن فصيلة مهددة بالانقراض.

Getty Images

من بين المجموعة الحالية، من الصعب العثور، بخلاف دوناروما، على لاعب واحد قادر على ترسيخ نفسه كلاعب أساسي في أحد الأندية الأوروبية الكبرى. يعكس هذا النقص في الجودة نظاماً غير قادر على مواكبة العصر، ثقافة كروية فشلت في وضع الموهبة الخالصة في صميم تفكيرها أو إظهار الشجاعة في الثقة بلاعبيها الشباب.

الكثيرون، على الرغم من المسيرات الواعدة في أكاديميات الأندية والمنتخبات الوطنية للشباب، ينتهي بهم الأمر في الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة فقط للعثور على دقائق لعب، أو ينتقلون إلى الخارج لاكتساب الخبرة. كان هذا هو مسار فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، مهاجم إنتر الجديد، الذي أثار الإعجاب على سبيل الإعارة في سبيزيا الموسم الماضي، وكسب لنفسه مكاناً في الفريق الأول قبل أن يسجل هدفه الأول لإيطاليا ضد إستونيا. مهاجم من مواليد 2005 يُقارن بالفعل بقوة بعظماء "الآزوري" السابقين مثل فييري ولوكا توني ولكنه يظل استثناءً، وليس اتجاهاً، في ثقافة كرة قدم لا تزال ترى الشباب ضعفاً.

آخر هو ليوني، الأمل الدفاعي الجديد لإيطاليا. قبل تعرضه لإصابة خطيرة في أول ظهور له مع ليفربول في كأس الرابطة، كان قد أثار الإعجاب مع بارما وأشعل حرب مزايدة بين إنتر وميلان. ولد في عام 2006، كان من الممكن اعتبار انتقاله بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول أمراً طبيعياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه شبه متهور بالنسبة لنادي في الدوري الإيطالي.

بجانبهم يقف فرانشيسكو كاماردا، أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي بعد تسريع تطوره من قبل ميلان خلال إحدى أصعب فترات "الروسونيري". بتوجيه من زلاتان إبراهيموفيتش، كاماردا هو الآن على سبيل الإعارة في ليتشي، بحثاً عن الخبرة في بيئة أكثر تواضعاً. بعد تألقه مع أبطال أوروبا تحت 17 عاماً لإيطاليا في عام 2024، هدفه هو العودة إلى ميلان وأن يصبح خياراً للمنتخب الوطني، ربما بحلول يورو 2028 أو كأس العالم 2030، بدلاً من بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

إسبوزيتو، ليوني وكاماردا، ثلاثة أوجه لمستقبل كرة القدم الإيطالية، ولكن أيضاً مواهب تحمل تحدياً أوسع: إعادة إشعال الشغف بين جيل جديد من الجماهير. وذلك لأن اتجاهاً مقلقاً آخر قد ظهر في انخفاض عدد الشباب الإيطاليين الذين يختارون كرة القدم كرياضتهم. لقد حول صعود الأبطال الوطنيين الجدد في تخصصات أخرى الانتباه، حيث يتصدر يانيك سينر وماتيو بيريتيني الأضواء في عالم التنس، وصوفيا جوجيا وفيديريكا برينيوني في التزلج، وعودة فرق الكرة الطائرة الإيطالية.

Getty Images

في هذا السياق، المليء بالتناقضات والصعوبات، اضطر مدرب المنتخب الوطني جاتوزو للعيش تحت ضغط هائل. سيمثل فشل آخر الضربة القاضية لنظام سياسي وإداري، في السنوات الأخيرة، أنتج نتائج مخيبة للآمال، وقليلاً جداً من الإصلاحات الهيكلية، ويخاطر الآن بجزء من سمعته على تمرير قانون طال انتظاره بشأن الملاعب، وهو إصلاح حاسم لتحديث البنية التحتية لإيطاليا قبل يورو 2032، الذي ستستضيفه بالاشتراك مع تركيا. لقد أصبحت الملحمة الطويلة والمرهقة المحيطة بملعب سان سيرو الجديد في ميلانو، ومشاريع الملاعب في بولونيا، فلورنسا، روما ونابولي، لا تقل أهمية تقريباً عن تجنب الفشل الثالث على التوالي في التأهل لكأس العالم.

لحظة الحقيقة لكرة القدم الإيطالية هي الآن.

كانت هذه حلقة خاصة أخرى من "Legacy" حول كأس العالم، وهو بودكاست من GOAL. في كل أسبوع، نقدم لك قصة جديدة من أكبر مسرح كرة قدم في العالم، لذا تأكد من متابعتنا والاستماع إلينا أينما تحصل على البودكاست الخاص بك.