نجم تشيلسي مهدد..

يسعى الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي لإنقاذ نفسه من خطر الإيقاف الطويل، بعد ثبوت وجود مادة محظورة في عينة المنشطات الخاصة به.

ويواجه مودريك الآن خطر الإيقاف لفترة طويلة، بعدما صدر قرار بتعليق مشاركته في مباريات كرة القدم "مؤقتًا" لحين حسم موقفه النهائي.

وذكرت صحيفة "تليجراف" أن مكتب المحاماة المسؤول عن استئناف ببول بوجبا ضد إيقافه بسبب المنشطات، سيتولى مهمة الدفاع عن مودريك.

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وأوضحت أن مكتب "مورجان سبورتس لو"، الذي استعان به بوجبا بعد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، تم تخفيضها لاحقًا إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف.

يشار إلى أن آخر ظهور لمودريك مع تشيلسي كان في فوزهم في دوري المؤتمر ضد هايدنهايم في نهاية نوفمبر الماضي، حيث غاب عن آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الأوكراني، في أول تصريح بعد إعلان إيقافه: "الخبر كان بمثابة صدمة، لم أرتكب أي خطأ".

ينتظر صاحب الـ23 عامًا نتائج عينته الاحتياطية حتى يتمكن من الحصول على فكرة واضحة عن مصيره، علمًا بأنه قد يتعرض لإيقاف كبير إذا ثبتت إدانته، أو يحصل على الضوء الأخضر للعب مرة أخرى إذا تبين أنها كانت نتيجة إيجابية خاطئة.