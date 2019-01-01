المنتخب السعودي يتفوق على غينيا الاستوائية بثلاثية

أربعة ضربات جزاء في المباراة الودية على ملعب الملك فهد الدولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق المنتخب السعودي، الفوز على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي.

الأخضر بدأ المباراة سريعاً، وأعلن عبد الله الشامخ عن اول أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، نفذها قوية على يمين حارس المرمى.

المباراة هدأت وانحصر اللعب بعد ذلك في منطقة وسط الملعب من الطرفين، وفي الدقيقة 16 استطاع عبد الفتاح آدم تسجيل الهدف الثاني بكرة رأسية، بعد عرضية من يزيد البكر.

وفي الدقيقة 33 تمكن إيميليو إنسوي من تقليص الفارق للضيوف، من علامة الجزاء بعدما نفذها بقوة على يمين مصطفى ملائكة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 56 يحتسب الحكم ركلة جزاء للأخضر بعد تدخل قوى على يزيد البكر، تقدم لها محمد خبراني ووضعها في المرمى معلناً عن الهدف الثالث للأخضر.

وأضاف إيميليو إنسوي الهدف الثاني الشخصي له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 70، من علامة الجزاء ايضاً، ولم ينجح مصطفى ملائكة في إبعاد الكرة بالرغم من تصديه لتباغته وتدخل المرمى.