صور | المنتخب السعودي يكشف عن قميصيه الجديدين ويُعلن إصابة مهاجمه بكورونا

المنتخب السعودية من المقرر أن يلتقي جامايكا وديًا مساء اليوم

كشف المنتخب السعودي عن قميصه الأساسي والبديل الذي سيرتديه لاعبوه خلال موسم 2020-2021، وقد جاء الأول باللون الأبيض فيما الثاني بالأخضر.

نجوم الأخضر دخلوا معسكرًا تدريبيًا تزامنًا مع أسبوع الفيفا، وقد هزموا جامايكا وديًا يوم السبت الماضي 3-0 وسيلتقون بها مجددًا مساء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك استعدادًا لتصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر عن القميص الجديد مع جملة "طقمنا من هويتنا"، مع التأكيد على توفره في متاجر شركة نايكي المصنعة.

طقمنا من هويتنا .. نقدم لكم الطقم الجديد

للمنتخب السعودي 2020-2021 من@nikefootball #youcantstopus

متوفر الان في متاجر .Nike pic.twitter.com/rkuK5XvG0N — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020

طقم المنتخب الجديد ..متوفر الان في متاجر .Nike pic.twitter.com/ICdhzLp4dv — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020

طقم المنتخب السعودي الاحتياطي @nikefootball ..طقم يجسد ثقافتنا

#youcantstopus

متوفر الآن في متاجر NIKE pic.twitter.com/1mSNQzlLVW — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020

من جانب آخر، أعلن تويتر المنتخب السعودي إصابة المهاجم الشاب أيمن يحيى بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وغيابه عن مباراة جامايكا الودية مساء اليوم.