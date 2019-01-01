الفيصل يستقبل بعثة المنتخب السعودي بعد العودة من قطر

رئيس هيئة الرياضة السعودية في استقبال بعثة الأخضر

استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية اليوم الإثنين بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فور وصوله مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض بعد انتهاء مشاركته في كأس الخليج العربي 24 في قطر.

وحل الأخضر وصيفًا لخليجي 24 بعد خسارته المباراة النهائية أمام البحرين بهدف دون رد، وكان قد أقصى المنتخب القطري منظم البطولة من نصف النهائي بالفوز عليه 1-0.

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ورغم خسارة اللقب الذي كان سيكون الرابع للسعودية في البطولة، إلا أن رئيس الهيئة العامة للرياضة حرص على استقبال البعثة في المطار.

وقد جاء على الحساب الرسمي لهيئة الرياضة العامة السعودية في تويتر "سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول والجهازين الفني والإداري عند وصولهم لمطار الملك خالد بالرياض".

يُشار لأن المنتخب السعودي وتحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بدأ مشواره في خليجي 24 بالخسارة أمام الكويت 3-1، لكنه استطاع الوصول لصدارة المجموعة بالفوز على البحرين 2-0 وعُمان 3-1.